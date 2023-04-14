В Москве обсудили цифровизацию Африки

По мнению Триноги, в африканских странах также будут пользоваться спросом такие IT-продукты, как соцсети, мессенджеры, а также платформы для моделирования в промышленности. Это, объясняет эксперт, связано с тем, что в африканских странах сейчас идет активное строительство, а соцсети в целом пока плохо развиты.