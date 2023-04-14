В Москве обсудили цифровизацию Африки

В Москве обсудили цифровизацию АфрикиРоссийские продукты готовятся к выходу на рынок этого континента
В Москве 14 апреля завершился двухдневный IT-форум Россия–Африка, на котором обсуждались вопросы цифровизации государственного управления, экономики, образования и здравоохранения континента. Мероприятие прошло в преддверии второго с 2019 г. экономического форума Россия–Африка, который должен состояться 26-29 июля в Санкт-Петербурге.
С африканской стороны участниками IT-форума стали главы профильных ведомств, институтов развития, вузов и технологических компаний Зимбабве, Габона, Конго, Эфиопии и др. Африка – традиционный партнер России, и страны континента активно инвестируют в новые цифровые проекты, в инфраструктуру, развивают соответствующие технологии, заявил 13 апреля министр цифрового развития России Максут Шадаев.
«У нас появляется много новых решений, технологий, активно инвестируем в их развитие и нам есть чем поделиться со странами Африки в части цифровизации госуправления, передовых цифровых платформ для развития экономики, – отметил он. – Эти наработки и продукты мы готовы отдавать вместе с экспертизой, готовы помогать развиваться локальным национальным компаниям, передавая знания, наработки, открывая коды».
Как пояснил участникам форума заместитель министра цифрового развития Дмитрий Огуряев, только с января по сентябрь 2022 г. российский экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в Африку составил $8,14 млн, импорт африканских – $2,66 млн. Потенциальные вложения в госсектор континента Огуряев оценил в $100 млрд до 2030 г.
Африка входит в пятерку наиболее перспективных направлений экспансии для ИТ-компаний после Китая, Индии, Таиланда и Вьетнама, говорит руководитель по развитию e-legion Михаил Тринога. По мнению советника генерального директора Content AI Олега Сажина, африканские страны находятся в состоянии «натянутой пружины» в плане развития IT-инфраструктуры, и готовы совершить скачок для внедрения технологий.
«Мы фиксируем интерес с их стороны к диверсификации международных поставщиков ПО, – отмечает Сажин. – Это «голубой океан» для российских вендоров – можно занять перспективный рынок, настороженно воспринимающий западную экспансию».
В Африке уже есть «точки роста» IT-индустрии, собственные компании, занятые финтехом, транспортом, ритейлом, телекомом, энергетикой, напоминает директор по специальным программам ICL Services Андрей Крехов. По его словам, Кения является третьей наиболее представленной страной на континенте в этой индустрии после ЮАР и Нигерии.
Российским ИТ-компаниям перспективнее всего идти в ЮАР и страны Южной Африки в целом, считает Тринога. На континенте активно развиваются сельское хозяйство, телекоммуникации, инфраструктура, нефтегазодобыча, есть потенциал для химии и машиностроения, говорит Крехов. IT-продукцию можно прицеливать сюда надолго, рассуждает он.
По мнению Триноги, в африканских странах также будут пользоваться спросом такие IT-продукты, как соцсети, мессенджеры, а также платформы для моделирования в промышленности. Это, объясняет эксперт, связано с тем, что в африканских странах сейчас идет активное строительство, а соцсети в целом пока плохо развиты.
Генеральный директор ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев говорит, что здравоохранение является ключевым национальным интересом стран Африки, и в этой сфере есть перспективы трансферта технологий цифровой медицины. «Несмотря на то, что африканские страны выбирают для себя продукцию с европейского и китайского рынка, здесь нам [с телемедицинскими технологиями] удалось вызвать интерес со стороны Кении, Замбии, Зимбабве, ЮАР», – утверждает Яковлев.
Крехов подчеркивает, что в Африке нужно заранее продвигать не только российский софт, но и железо: ПК, сервера, сетевое и телеком оборудование, системы хранения и пр. По его мнению, российским поставщикам для успешной конкуренции с западными производителями желательно экспортировать решения в Африку в формате предложения готовых производственных экосистем.
Барьерами и ограничителями для входа российских ИТ компаний на африканский рынок являются слабое, иногда «зачаточное» развитие инфраструктуры, ненадежный интернет, отсутствие способов оплаты, говорит Крехов. Российское государство может ответить иностранным игрокам вложениями на средне- и долгосрочную перспективу в тандеме с российскими ИТ-компаниями: по мнению эксперта, это позволит занять свои ниши на африканском рынке.
«Важно начинать укреплять свое присутствие в Африке уже сейчас. С культурной точки зрения нужно время, чтобы понять каждую страну и создать местное российское IT-сообщество, способное играть роль в жизни местного населения. Эта задача “первого эшелона” должна лечь на российские госинституты», – полагает Крехов.