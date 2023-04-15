Турция получила первый собственный оптический спутник

Турция получила первый собственный оптический спутникАппарат, запущенный на орбиту ракетой американской SpaceX, имеет военно-гражданское назначение
Ракета Falcon 9 американской Space Х (принадлежит миллиардеру Илону Маску) 15 апреля вывела на орбиту первый военно-гражданский оптический спутник дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) турецкой разработки IMECE. Запуск состоялся с площадки базы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии, сообщает частная космическая компания в своем Twitter. Наряду с IMECE ракета-носитель SpaceX вывела на орбиту еще три спутника Турции: KILIÇSAT, PLAN-S и CONNECTA T2.1.
Спутник, разработанный исследовательским институтом космических технологий Tubitak Uzay и построенный компанией Turkish Aerospace Industries на заводе в Анкаре, выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 километров. Запуск откладывался трижды. Изначальной датой запуска был январь. Позже президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал выведение аппарата на орбиту 11 апреля. Однако в этот день SpaceX сообщила в своем Twitter, что запуск отложен. Не был запущен аппарат и 12 апреля из-за погодных условий.
По данным института Tubitak Uzay, оптическое оборудование, которым оснащен разрабатывавшийся с 2017 г. спутник IMECE, обладает областью изображения в 13,9 км на 16,2 км в одном кадре с разрешением панхроматического изображения (PAN) в 0,99 м, а мультиспектрального (MSI) – 3,96 м.
Турция – не единственная страна Ближнего Востока, которая обзавелась собственным оптическим спутником. Ранее в текущем году свой орбитальный аппарат ДЗЗ «Horus» получил и Египет. Он был запущен 24 февраля с помощью китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2C». Создание аппарата велось с 2019 г. в рамках совместного китайско-египетского проекта, на который власти Пекина предоставили грантовое финансирование. Предыдущие космические аппараты Египта и их запуски проводились в сотрудничестве с Украиной и Россией, включая выведение на орбиту с российского космодрома «Байконур».
Получить подобные аппараты пытаются и страны Африки. В марте текущего года Ангола заказала у европейской Airbus Defence and Space свой первый спутник ДЗЗ Angeo-1. Им станет аппарат Airbus S250 «последнего поколения». Условия сделки не разглашались. В октябре с «Байконура» был выведен на орбиту российско-ангольский спутник связи AngoSat-2, созданный взамен утраченного в декабре 2017 г. AngoSat-1.
Россия также строит и выводит на орбиту спутники ДЗЗ для развивающихся стран. Так, в августе 2022 г. на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома «Байконур» был выведен иранско-российский аппарат «Хайям» (назван в честь поэта Омара Хайяма). Аппарат стал итогом российско-иранской технического сотрудничества. Как сообщал «Роскосмос», в 2015 г. было подписано соглашение о разработке и создании спутника ДЗЗ для Ирана. С российской стороны участниками проекта выступили компании ВНИИЭМ (разработчик космического аппарата и оператор запуска на российской ракете-носителе) и НПК «БАРЛ» (отвечала за интеграцию и доработку наземной инфраструктуры космической системы ДЗЗ), с иранской – компания «Бониян Данеш Шарг». Технические характеристики аппарата не раскрывались.
Задачи дистанционного зондирования Земли из космоса – вся оптическая или иная съемка с любыми целями от общедоступных карт до собственно военной разведки, отмечает военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. По его словам, Турция, с одной стороны по соображениям престижа, с другой – из соображений практической пользы хотела получить именно «свое» средство спутниковой разведки. Иностранные сервисы в критических ситуациях, связанных с военными конфликтами или политическими осложнениями, могут быть не всегда доступны. Использоваться это средство ДЗЗ, действительно, может как военными так и гражданскими потребителями, говорит эксперт.
По словам Ермакова, исходя из характеристик оптической аппаратуры IMECE, турецкий спутник в первую очередь аппарат больше гражданский, нежели военный – с его помощью удобно мониторить экологию, геологию, погоду. Военным на нем можно разве что «поучиться», опробовать возможности, заключает эксперт.