Турция получила первый собственный оптический спутник

Задачи дистанционного зондирования Земли из космоса – вся оптическая или иная съемка с любыми целями от общедоступных карт до собственно военной разведки, отмечает военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. По его словам, Турция, с одной стороны по соображениям престижа, с другой – из соображений практической пользы хотела получить именно «свое» средство спутниковой разведки. Иностранные сервисы в критических ситуациях, связанных с военными конфликтами или политическими осложнениями, могут быть не всегда доступны. Использоваться это средство ДЗЗ, действительно, может как военными так и гражданскими потребителями, говорит эксперт.