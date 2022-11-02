В Минобороны сообщили о запуске ракеты-носителя с военным спутником с Плесецка
Воздушно-космические силы 2 ноября провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
«В среду, 2 ноября, в 09 часов 48 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.
9 августа 2022 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов.
В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что Иран планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному 9 августа с космодрома Байконур. Он отметил, что проект спутника «Хайям» разрабатывался Иранским космическим агентством, а его производство шло на территории России.
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