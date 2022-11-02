В Минобороны сообщили о запуске ракеты-носителя с военным спутником с Плесецка

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что Иран планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному 9 августа с космодрома Байконур. Он отметил, что проект спутника «Хайям» разрабатывался Иранским космическим агентством, а его производство шло на территории России.