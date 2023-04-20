Softline собирается делать ноутбуки в Калининградской области

Власти Калининградской области ведут переговоры с IT-компанией Softline о разворачивании на территории региона сборки ноутбуков и других периферийных устройств, рассказал «Ведомостям» руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве Денис Салий. «Мы ведем переговоры с Softline и рассчитываем на то, что компания развернет в области собственное производство или контрактную сборку ноутбуков и других периферийных устройств. Это выгодно для IT-компании, поскольку она сможет применять льготы как участник особой экономической зоны (ОЭЗ) и свободной таможенной зоны, которая позволяет без уплаты ввозных пошлин и НДС поставлять на территорию региона комплектующие для сборки», – сказал он.