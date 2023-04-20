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Softline собирается делать ноутбуки в Калининградской области

IT-компания рассматривает строительство собственного завода или контрактную сборку
Анна Устинова Анастасия Курашева
Производство ноутбуков под брендом Inferit не планируется / inferit.com

Власти Калининградской области ведут переговоры с IT-компанией Softline о разворачивании на территории региона сборки ноутбуков и других периферийных устройств, рассказал «Ведомостям» руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве Денис Салий. «Мы ведем переговоры с Softline и рассчитываем на то, что компания развернет в области собственное производство или контрактную сборку ноутбуков и других периферийных устройств. Это выгодно для IT-компании, поскольку она сможет применять льготы как участник особой экономической зоны (ОЭЗ) и свободной таможенной зоны, которая позволяет без уплаты ввозных пошлин и НДС поставлять на территорию региона комплектующие для сборки», – сказал он.

По словам Салия, на прошлой неделе (10–16 апреля. – «Ведомости») прошла встреча представителей области с гендиректором Softline [Владимиром Лавровым], на которой обе команды договорились к середине лета провести подсчеты для будущего проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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