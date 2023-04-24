Доля рынка российских гражданских беспилотников вырастет втрое за шесть лет

Доля отечественных беспилотников на российском рынке должна вырасти с 24% в 2023 г. до 70% до 2030 г., а в госзакупках аналогичный показатель должен увеличиться с 23 до 80%. О таких планах по развитию отрасли рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак 21 апреля 2023 г. на стратегической сессии по развитию беспилотной авиации в России с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эти показатели прописаны в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС)», следует из выступления чиновника.