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Доля рынка российских гражданских беспилотников вырастет втрое за шесть лет

Критерии «отечественности» для дронов планируют внедрить к осени 2023 года
Анастасия Курашева Алексей Полухин
Отечественных дронов будет только больше, уверены в российском правительстве / Поисковая лаборатория «АгроБиоИТ»

Доля отечественных беспилотников на российском рынке должна вырасти с 24% в 2023 г. до 70% до 2030 г., а в госзакупках аналогичный показатель должен увеличиться с 23 до 80%. О таких планах по развитию отрасли рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак 21 апреля 2023 г. на стратегической сессии по развитию беспилотной авиации в России с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эти показатели прописаны в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС)», следует из выступления чиновника.

В презентации Шпака указано, что сейчас доля беспилотников отечественного производства находится на уровне 24%, к 2025 г. она должна вырасти до 55%, а в 2030 г. – до 70%. В госзакупках доля отечественных БАС в настоящий момент составляет 23%, следует из данных Минпромторга, а к 2025 г. показатель должен увеличиться до 41%, к 2030 г. – до 80%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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