Доля рынка российских гражданских беспилотников вырастет втрое за шесть лет

Доля рынка российских гражданских беспилотников вырастет втрое за шесть летКритерии «отечественности» для дронов планируют внедрить к осени 2023 года
Доля отечественных беспилотников на российском рынке должна вырасти с 24% в 2023 г. до 70% до 2030 г., а в госзакупках аналогичный показатель должен увеличиться с 23 до 80%. О таких планах по развитию отрасли рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак 21 апреля 2023 г. на стратегической сессии по развитию беспилотной авиации в России с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эти показатели прописаны в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС)», следует из выступления чиновника.
В презентации Шпака указано, что сейчас доля беспилотников отечественного производства находится на уровне 24%, к 2025 г. она должна вырасти до 55%, а в 2030 г. – до 70%. В госзакупках доля отечественных БАС в настоящий момент составляет 23%, следует из данных Минпромторга, а к 2025 г. показатель должен увеличиться до 41%, к 2030 г. – до 80%.