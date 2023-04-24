Российские IT-компании нарастили выручку после ухода конкурентов

Российские IT-компании нарастили выручку после ухода конкурентовУ производителя аналога Microsoft Office показатель вырос в 4 раза в 2022 году
Об увеличении выручки «Мойофиса» в 2022 г. почти в 4 раза до 3,3 млрд руб. «Ведомостям» рассказал представитель компании. Годом ранее этот показатель составлял 841,7 млн руб. По его словам, втрое выросло число клиентов компании, на 25% выросла сумма сделки на одного клиента компании, добавил он, не назвав абсолютных цифр.
Чистая прибыль компании «Новые облачные технологии» (основное юрлицо «Мойофиса») составила в 2022 г. 385 млн руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее, следует из информации на сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Операционная прибыль компании составила 944,5 млн руб. против убытка в 737,8 млн руб. годом ранее.
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