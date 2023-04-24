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Российские IT-компании нарастили выручку после ухода конкурентов

У производителя аналога Microsoft Office показатель вырос в 4 раза в 2022 году
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Об увеличении выручки «Мойофиса» в 2022 г. почти в 4 раза до 3,3 млрд руб. «Ведомостям» рассказал представитель компании. Годом ранее этот показатель составлял 841,7 млн руб. По его словам, втрое выросло число клиентов компании, на 25% выросла сумма сделки на одного клиента компании, добавил он, не назвав абсолютных цифр.

Чистая прибыль компании «Новые облачные технологии» (основное юрлицо «Мойофиса») составила в 2022 г. 385 млн руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее, следует из информации на сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Операционная прибыль компании составила 944,5 млн руб. против убытка в 737,8 млн руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных