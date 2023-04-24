Российские IT-компании нарастили выручку после ухода конкурентов

Об увеличении выручки «Мойофиса» в 2022 г. почти в 4 раза до 3,3 млрд руб. «Ведомостям» рассказал представитель компании. Годом ранее этот показатель составлял 841,7 млн руб. По его словам, втрое выросло число клиентов компании, на 25% выросла сумма сделки на одного клиента компании, добавил он, не назвав абсолютных цифр.