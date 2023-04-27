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Российский софт в госструктурах впервые стал популярнее зарубежного

Возвращение лидерства иностранных решений эксперты сочли маловероятным
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Российские IT-компании в 2022 г. были приятно удивлены тем, что госструктуры начали ажиотажно скупать отечественные программные продукты / Андрей Гордеев / Ведомости

Госзакупки российского программного обеспечения (ПО) в денежном выражении в 2022 г. впервые превысили объем закупок зарубежных решений, следует из презентации директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха. Презентация была подготовлена к годовому собранию ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», которое прошло 19 апреля.

В 2022 г. объем госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд руб. (54,19% всех госзакупок по году) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на зарубежные решения (27,77%). ЦКИТ также выделяет в отдельную категорию «смешанное ПО» и софт без данных о статусе его производителя. Число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок ПО в стране, а доля иностранного софта – 7,34%, указано в презентации ЦКИТа. Годом ранее соотношение затрат госструктур составляло 59,6 млрд руб. на российский софт (34,5%) против 71,2 млрд руб. (41,2%) на зарубежный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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