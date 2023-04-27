Российский софт в госструктурах впервые стал популярнее зарубежного

В 2022 г. объем госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд руб. (54,19% всех госзакупок по году) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на зарубежные решения (27,77%). ЦКИТ также выделяет в отдельную категорию «смешанное ПО» и софт без данных о статусе его производителя. Число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок ПО в стране, а доля иностранного софта – 7,34%, указано в презентации ЦКИТа. Годом ранее соотношение затрат госструктур составляло 59,6 млрд руб. на российский софт (34,5%) против 71,2 млрд руб. (41,2%) на зарубежный.