Российский софт в госструктурах впервые стал популярнее зарубежного

Российский софт в госструктурах впервые стал популярнее зарубежногоВозвращение лидерства иностранных решений эксперты сочли маловероятным
Госзакупки российского программного обеспечения (ПО) в денежном выражении в 2022 г. впервые превысили объем закупок зарубежных решений, следует из презентации директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха. Презентация была подготовлена к годовому собранию ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», которое прошло 19 апреля.
В 2022 г. объем госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд руб. (54,19% всех госзакупок по году) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на зарубежные решения (27,77%). ЦКИТ также выделяет в отдельную категорию «смешанное ПО» и софт без данных о статусе его производителя. Число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок ПО в стране, а доля иностранного софта – 7,34%, указано в презентации ЦКИТа. Годом ранее соотношение затрат госструктур составляло 59,6 млрд руб. на российский софт (34,5%) против 71,2 млрд руб. (41,2%) на зарубежный.