Судан за пять лет купил российских беспилотников на 360 млн рублей

На Судан пришлось 62% от общего объема экспорта, или около 360 млн руб., на Венесуэлу – 12%, или 72 млн руб., на Узбекистан – 9%, т. е. 54 млн руб., следует из документа. При этом с марта 2022 г. введен правительственный запрет на поставки за границу беспилотников, самолетов и спутников. Он не распространяется только на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Запрет продлен до 31 декабря 2023 г. и предоставление разрешений на экспорт БАС возможно только по решению премьер-министра либо вице-премьеров на основании предложений Минпромторга, сообщил представитель министерства.