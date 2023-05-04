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Судан за пять лет купил российских беспилотников на 360 млн рублей

Минпромторг связывает спрос на дроны с потребностями в мониторинге, аэрологистике, обработке полей и т. п.
Анастасия Курашева
Антон Новодережкин / ТАСС

Общий экспорт российских беспилотников в 2018–2022 гг. достиг 600 млн руб. В числе лидеров по объему ввезенных беспилотников российского производства за этот период – Судан и Венесуэла. Такие данные указаны в проекте стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 г., опубликованном на сайте Минпромторга.

На Судан пришлось 62% от общего объема экспорта, или около 360 млн руб., на Венесуэлу – 12%, или 72 млн руб., на Узбекистан – 9%, т. е. 54 млн руб., следует из документа. При этом с марта 2022 г. введен правительственный запрет на поставки за границу беспилотников, самолетов и спутников. Он не распространяется только на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Запрет продлен до 31 декабря 2023 г. и предоставление разрешений на экспорт БАС возможно только по решению премьер-министра либо вице-премьеров на основании предложений Минпромторга, сообщил представитель министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных