Судан за пять лет купил российских беспилотников на 360 млн рублей

Судан за пять лет купил российских беспилотников на 360 млн рублейМинпромторг связывает спрос на дроны с потребностями в мониторинге, аэрологистике, обработке полей и т. п.
Общий экспорт российских беспилотников в 2018–2022 гг. достиг 600 млн руб. В числе лидеров по объему ввезенных беспилотников российского производства за этот период – Судан и Венесуэла. Такие данные указаны в проекте стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 г., опубликованном на сайте Минпромторга.
На Судан пришлось 62% от общего объема экспорта, или около 360 млн руб., на Венесуэлу – 12%, или 72 млн руб., на Узбекистан – 9%, т. е. 54 млн руб., следует из документа. При этом с марта 2022 г. введен правительственный запрет на поставки за границу беспилотников, самолетов и спутников. Он не распространяется только на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Запрет продлен до 31 декабря 2023 г. и предоставление разрешений на экспорт БАС возможно только по решению премьер-министра либо вице-премьеров на основании предложений Минпромторга, сообщил представитель министерства.