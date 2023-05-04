Пользователи сервисов такси пожаловались на проблемы в работе GPS

Из-за проблем с GPS и ГЛОНАСС местоположение транспортных средств также определяется неверно. Самокаты вместе с такси и каршерингом «плавают» в воде и отображаются не там, где они находятся на самом деле. Из-за этого невозможно начать или завершить аренду автомобиля или электросамоката. Проблема сохранялась до вечера.