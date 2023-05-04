Пользователи сервисов такси пожаловались на проблемы в работе GPS

Пользователи сервисов такси пожаловались на проблемы в работе GPSС утра самокаты и такси «плавали» в Москва-реке
Утром 4 мая 2023 г. жители столицы начали жаловаться на работу навигации. Местоположение пользователей определяется некорректно, картографические сервисы не справляются с построением маршрутов.
На проблемы с сервисом «Яндекс-карт» и «Яндекс-такси» обратил внимание и корреспондент «Ведомостей». Возникли трудности не только с вызовом такси, но также с каршерингом и кикшерингом (арендой электросамокатов).
Из-за проблем с GPS и ГЛОНАСС местоположение транспортных средств также определяется неверно. Самокаты вместе с такси и каршерингом «плавают» в воде и отображаются не там, где они находятся на самом деле. Из-за этого невозможно начать или завершить аренду автомобиля или электросамоката. Проблема сохранялась до вечера.
«Ведомости» опросили ведущих игроков в сфере аренды транспорта и такси. Представитель пресс-службы сервиса кикшеринга Whoosh рассказал «Ведомостям», что в нескольких локациях наблюдается погрешность в отображении положения на карте.
«Были случаи, что пользователям было сложно начать или завершить аренду. Но все это незначительные инциденты, малочисленные в масштабе работы сервиса в городе», – рассказал «Ведомостям» представитель Whoosh. Компания усилила работу службы поддержки, добавил он.
«Яндекс» подтвердил РБК проблемы с GPS в Москве. Сбои в работе GPS влияют «вообще на все сервисы – от навигационных приложений до фитнес-браслетов», но не имеют отношения к инфраструктуре сервисов.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» лично столкнулся с проблемой при определении местоположения. «Определение геопозиции в «Яндекс Навигаторе» у водителя такси было сбито: к примеру, машина находилась на Охотном ряду, а навигатор показывал, что мы едем по Тверской в районе Бульварного кольца. Водитель рассказал, что проблемы наблюдаются внутри всего ТТК», – рассказал он.
«Юрент» подтвердил «Ведомостям», что также наблюдает сбои с GPS, о причинах компании неизвестно. «Мы рекомендуем пользователям заранее изучать маршрут поездки, чтобы не столкнуться с перекрытиями и проблемами со связью в центре», – подытожили в «Юрент».
«Ведомости» также направили запросы в «Яндекс», а также в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Представитель «Делимобиля» отказалась от комментариев.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что не нужно беспокоиться и использовать оффлайн карты, хотя ситуация и могла вызвать проблемы у тех, кто использует навигацию в логистике и в такси. Он считает, что ситуация создалась из-за повышенных мер безопасности.