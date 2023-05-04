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Технологии

Пользователи сервисов такси пожаловались на проблемы в работе GPS

С утра самокаты и такси «плавали» в Москва-реке
Максим Варламов
Евгений Разумный / Ведомости

Утром 4 мая 2023 г. жители столицы начали жаловаться на работу навигации. Местоположение пользователей определяется некорректно, картографические сервисы не справляются с построением маршрутов.

На проблемы с сервисом «Яндекс-карт» и «Яндекс-такси» обратил внимание и корреспондент «Ведомостей». Возникли трудности не только с вызовом такси, но также с каршерингом и кикшерингом (арендой электросамокатов).

Из-за проблем с GPS и ГЛОНАСС местоположение транспортных средств также определяется неверно. Самокаты вместе с такси и каршерингом «плавают» в воде и отображаются не там, где они находятся на самом деле. Из-за этого невозможно начать или завершить аренду автомобиля или электросамоката. Проблема сохранялась до вечера.

«Ведомости» опросили ведущих игроков в сфере аренды транспорта и такси. Представитель пресс-службы сервиса кикшеринга Whoosh рассказал «Ведомостям», что в нескольких локациях наблюдается погрешность в отображении положения на карте.

«Были случаи, что пользователям было сложно начать или завершить аренду. Но все это незначительные инциденты, малочисленные в масштабе работы сервиса в городе», – рассказал «Ведомостям» представитель Whoosh. Компания усилила работу службы поддержки, добавил он.

«Яндекс» подтвердил РБК проблемы с GPS в Москве. Сбои в работе GPS влияют «вообще на все сервисы – от навигационных приложений до фитнес-браслетов», но не имеют отношения к инфраструктуре сервисов.

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» лично столкнулся с проблемой при определении местоположения. «Определение геопозиции в «Яндекс Навигаторе» у водителя такси было сбито: к примеру, машина находилась на Охотном ряду, а навигатор показывал, что мы едем по Тверской в районе Бульварного кольца. Водитель рассказал, что проблемы наблюдаются внутри всего ТТК», – рассказал он.

«Юрент» подтвердил «Ведомостям», что также наблюдает сбои с GPS, о причинах компании неизвестно. «Мы рекомендуем пользователям заранее изучать маршрут поездки, чтобы не столкнуться с перекрытиями и проблемами со связью в центре», – подытожили в «Юрент».

«Ведомости» также направили запросы в «Яндекс», а также в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Представитель «Делимобиля» отказалась от комментариев.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что не нужно беспокоиться и использовать оффлайн карты, хотя ситуация и могла вызвать проблемы у тех, кто использует навигацию в логистике и в такси. Он считает, что ситуация создалась из-за повышенных мер безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных