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Приложения банков и сервисы Google оказались доступны в магазинах Huawei и Samsung

На руках у россиян более 30 млн смартфонов этих брендов
Анна Устинова
Ведомости

Недоступные в AppStore и Google Play приложения российских банков «Сбербанк онлайн», Альфа-банк, Совкомбанк, «Банк Открытие» и ВТБ оказались доступны для скачивания в собственном магазине приложений Huawei, убедились «Ведомости». В Galaxy Store (принадлежит Samsung) оказались доступны все перечисленные выше приложения банков, кроме Совкомбанка. У Xiaomi (Mi Store) указанных программ нет, убедились сотрудники издания.

Проблемы с установкой банковских приложений начались весной 2022 г., когда США ввели санкции против крупнейших российских банков. В итоге мобильные приложения «Сбера», ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и др. были удалены из AppStore и Google Play. Так как базово Google Play служит основным магазином приложений для всех устройств, работающих на базе Android, пользователи чаще всего загружают приложения из него, не проверяя их наличия в альтернативных магазинах, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных