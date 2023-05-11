Приложения банков и сервисы Google оказались доступны в магазинах Huawei и Samsung

Приложения банков и сервисы Google оказались доступны в магазинах Huawei и SamsungНа руках у россиян более 30 млн смартфонов этих брендов
Недоступные в AppStore и Google Play приложения российских банков «Сбербанк онлайн», Альфа-банк, Совкомбанк, «Банк Открытие» и ВТБ оказались доступны для скачивания в собственном магазине приложений Huawei, убедились «Ведомости». В Galaxy Store (принадлежит Samsung) оказались доступны все перечисленные выше приложения банков, кроме Совкомбанка. У Xiaomi (Mi Store) указанных программ нет, убедились сотрудники издания.
Проблемы с установкой банковских приложений начались весной 2022 г., когда США ввели санкции против крупнейших российских банков. В итоге мобильные приложения «Сбера», ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и др. были удалены из AppStore и Google Play. Так как базово Google Play служит основным магазином приложений для всех устройств, работающих на базе Android, пользователи чаще всего загружают приложения из него, не проверяя их наличия в альтернативных магазинах, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.