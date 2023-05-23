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Рынок киберспортивных клубов вырос в 1,5 раза за три года

Новые клубы открываются в основном в регионах
Анастасия Курашева
Freepik

Российские геймеры возвращаются в компьютерные клубы – за три года их аудитория выросла вдвое. В денежном выражении с 2019 по 2022 г. объем рынка киберклубов вырос с 13 млрд до 20 млрд руб. Общее число площадок по итогам 2022 г. составило 2300 шт., при этом в 2019 г. их было чуть более 1000. Об этом говорится в исследовании российского разработчика решений для киберклубов и организатора ежегодной профессиональной конференции Langame (есть в распоряжении «Ведомостей»). В тройке лидеров по количеству киберклубов – сети Colizeum, True Gamers и CyberX, уточнил руководитель Langame Павел Голубев, но абсолютных показателей не привел.

Количество ежемесячных посетителей за тот же период увеличилось вдвое до 2,5 млн человек, следует из исследования Langame. Основная аудитория киберклубов – мужчины, они составляют 92% гостей. При этом число женщин – посетительниц сайта-агрегатора Langame кратно больше, заметил Голубев. «Девушки испытывают явный интерес к клубам, но тем, в свою очередь, пока не удается их к себе заманить, – продолжает он. – Связываем это с исконной маскулинностью подобных мест и повышенным вниманием к любой посетительнице женского пола». Чаще всего посетителям киберклубов от 18 до 24 лет, на эту возрастную категорию приходится 32,7% их аудитории. Кроме того, киберклубы популярны у посетителей в возрасте 25–34 года (28,5%) и меньше 18 лет (17,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных