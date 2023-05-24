Первый российский веб-сервер внесен в реестр отечественного ПО

Первый российский веб-сервер внесен в реестр отечественного ПОНовую компанию основали бывшие сотрудники Nginx
В реестр отечественного ПО включили первый российский веб-сервер – Angie PRO. Его разработчиком выступает компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie). Запись о включении в реестр размещена 17 мая. Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель компании.
Веб-сервер – это один из ключевых элементов инфраструктуры для работы сайтов, необходимый для передачи данных между пользователем и сервером. Программный продукт обрабатывает запросы пользователей, выдает в ответ на них HTML-страницы, изображения, видео и т. д. Без веб-сервера пользователь не сможет получить доступ к сайту при вводе адреса в поисковую строку или переходе по ссылке.
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