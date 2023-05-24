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Первый российский веб-сервер внесен в реестр отечественного ПО

Новую компанию основали бывшие сотрудники Nginx
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

В реестр отечественного ПО включили первый российский веб-сервер – Angie PRO. Его разработчиком выступает компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie). Запись о включении в реестр размещена 17 мая. Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель компании.

Веб-сервер – это один из ключевых элементов инфраструктуры для работы сайтов, необходимый для передачи данных между пользователем и сервером. Программный продукт обрабатывает запросы пользователей, выдает в ответ на них HTML-страницы, изображения, видео и т. д. Без веб-сервера пользователь не сможет получить доступ к сайту при вводе адреса в поисковую строку или переходе по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных