Первый российский веб-сервер внесен в реестр отечественного ПО

Веб-сервер – это один из ключевых элементов инфраструктуры для работы сайтов, необходимый для передачи данных между пользователем и сервером. Программный продукт обрабатывает запросы пользователей, выдает в ответ на них HTML-страницы, изображения, видео и т. д. Без веб-сервера пользователь не сможет получить доступ к сайту при вводе адреса в поисковую строку или переходе по ссылке.