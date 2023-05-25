«Росатом» купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office

«Росатом» купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft OfficeРечь идет об одной из крупнейших закупок российского офисного софта за последнее время
О том, что «Росатом» приобрел большой пакет лицензий на продукт «Мойофис», отечественный аналог Microsoft Office, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Он не уточнил точное число лицензий и сумму сделки, но отметил, что эта сделка «сопоставима с той, которую закрыл ВТБ в июне 2022 г.».
Представитель госкорпорации подтвердил «Ведомостям», что «Росатом» приобрел лицензии разработчика «Мойофис».
Как уточнил «Ведомостям» гендиректор «Мойофиса» Павел Калякин, общее число купленных «Росатомом» лицензий – 100 000. 35 000 было куплено в 2020–2021 г. В 2022 г. госкорпорация купила еще 65 000 лицензий двух типов – «Мойофис стандартный» и «Мойофис профессиональный». Из 100 000 лицензий 66 000 – это базовый пакет, а 34 000 – расширенный. Были это бессрочные лицензии или нет, а также предполагают ли они техподдержку, Калякин не уточнил. Сумму сделки стороны не раскрыли.