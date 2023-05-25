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«Росатом» купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office

Речь идет об одной из крупнейших закупок российского офисного софта за последнее время
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

О том, что «Росатом» приобрел большой пакет лицензий на продукт «Мойофис», отечественный аналог Microsoft Office, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Он не уточнил точное число лицензий и сумму сделки, но отметил, что эта сделка «сопоставима с той, которую закрыл ВТБ в июне 2022 г.».

Представитель госкорпорации подтвердил «Ведомостям», что «Росатом» приобрел лицензии разработчика «Мойофис».

Как уточнил «Ведомостям» гендиректор «Мойофиса» Павел Калякин, общее число купленных «Росатомом» лицензий – 100 000. 35 000 было куплено в 2020–2021 г. В 2022 г. госкорпорация купила еще 65 000 лицензий двух типов – «Мойофис стандартный» и «Мойофис профессиональный». Из 100 000 лицензий 66 000 – это базовый пакет, а 34 000 – расширенный. Были это бессрочные лицензии или нет, а также предполагают ли они техподдержку, Калякин не уточнил. Сумму сделки стороны не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных