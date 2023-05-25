«Росатом» купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office

Как уточнил «Ведомостям» гендиректор «Мойофиса» Павел Калякин, общее число купленных «Росатомом» лицензий – 100 000. 35 000 было куплено в 2020–2021 г. В 2022 г. госкорпорация купила еще 65 000 лицензий двух типов – «Мойофис стандартный» и «Мойофис профессиональный». Из 100 000 лицензий 66 000 – это базовый пакет, а 34 000 – расширенный. Были это бессрочные лицензии или нет, а также предполагают ли они техподдержку, Калякин не уточнил. Сумму сделки стороны не раскрыли.