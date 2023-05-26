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WiFi догнал сотовую связь по интернет-трафику

В ближайшее десятилетие доступ через WiFi начнет превалировать над мобильным интернетом
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

На подключение к сети WiFi к 2035 г. будет приходиться до 70% трафика, тогда как на сотовые сети – 30%. Такой прогноз приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» («Ведомости» ознакомились с документом).

Стратегия разрабатывается кабмином по поручению президента Владимира Путина. Документ должен быть утвержден до конца года, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии в марте 2023 г. В разработке участвуют более 300 человек, среди которых ведущие эксперты отрасли, представители операторов связи, компаний-лидеров, госкорпораций и отраслевых ассоциаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных