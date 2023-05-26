WiFi догнал сотовую связь по интернет-трафику

WiFi догнал сотовую связь по интернет-трафикуВ ближайшее десятилетие доступ через WiFi начнет превалировать над мобильным интернетом
На подключение к сети WiFi к 2035 г. будет приходиться до 70% трафика, тогда как на сотовые сети – 30%. Такой прогноз приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» («Ведомости» ознакомились с документом).
Стратегия разрабатывается кабмином по поручению президента Владимира Путина. Документ должен быть утвержден до конца года, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии в марте 2023 г. В разработке участвуют более 300 человек, среди которых ведущие эксперты отрасли, представители операторов связи, компаний-лидеров, госкорпораций и отраслевых ассоциаций.
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