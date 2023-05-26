WiFi догнал сотовую связь по интернет-трафику

На подключение к сети WiFi к 2035 г. будет приходиться до 70% трафика, тогда как на сотовые сети – 30%. Такой прогноз приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» («Ведомости» ознакомились с документом).