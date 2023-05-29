Роскомнадзор может получить право блокировки рекомендательных сервисов

«Согласно законопроекту Роскомнадзор получит право на получение сведений для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства», – прокомментировал «Ведомостям» изменение в законопроекте Горелкин. При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, что у Роскомнадзора «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». Депутат заверил, что законопроект не предусматривает подключение регулятора к сервисам той или иной площадки посредством API.