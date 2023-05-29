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Роскомнадзор может получить право блокировки рекомендательных сервисов

Такая законодательная новелла обсуждается вместо «кнопки» отключения рекомендательных алгоритмов для пользователей
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
В скором времени предметом контроля могут стать не только публикуемые тексты, но и алгоритмы их выдачи / Getty Images

О том, что актуальная версия обсуждаемого законопроекта включает новый механизм регулирования сервисов, использующих рекомендательные алгоритмы, «Ведомостям» рассказали три источника, близких к нескольким интернет-компаниям и видевших копию обновленной законодательной инициативы. Эта версия может быть внесена в Госдуму до конца весенней сессии ее автором – заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутатом-единороссом Антоном Горелкиным.

«Согласно законопроекту Роскомнадзор получит право на получение сведений для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства», – прокомментировал «Ведомостям» изменение в законопроекте Горелкин. При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, что у Роскомнадзора «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». Депутат заверил, что законопроект не предусматривает подключение регулятора к сервисам той или иной площадки посредством API.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных