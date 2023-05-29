Роскомнадзор может получить право блокировки рекомендательных сервисов

Роскомнадзор может получить право блокировки рекомендательных сервисовТакая законодательная новелла обсуждается вместо «кнопки» отключения рекомендательных алгоритмов для пользователей
О том, что актуальная версия обсуждаемого законопроекта включает новый механизм регулирования сервисов, использующих рекомендательные алгоритмы, «Ведомостям» рассказали три источника, близких к нескольким интернет-компаниям и видевших копию обновленной законодательной инициативы. Эта версия может быть внесена в Госдуму до конца весенней сессии ее автором – заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутатом-единороссом Антоном Горелкиным.
«Согласно законопроекту Роскомнадзор получит право на получение сведений для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства», – прокомментировал «Ведомостям» изменение в законопроекте Горелкин. При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, что у Роскомнадзора «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». Депутат заверил, что законопроект не предусматривает подключение регулятора к сервисам той или иной площадки посредством API.