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Робота-помощника с портала госуслуг добавят на региональные ведомственные сайты

Такая возможность у субъектов Федерации появится до конца года
Анна Устинова
Результаты работы робота Макса на «Госуслугах» показали, что платформа хорошо отработана технически / Максим Стулов / Ведомости

Цифрового ассистента портала госуслуг робота Макса будут тиражировать. До конца года функционал чат-бота доработают, и он будет доступен для интеграции в региональные государственные информационные системы (ГИС). Такими планами поделился директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин на сессии конференции ЦИПР-2023, проходящей в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.

Функционал робота доработают и до конца года завершат его миграцию на платформу «Гостех», сообщил Слышкин. «Гостех» представляет собой своего рода маркетплейс, на котором различные разработчики размещают свои продукты, а заказчики могут выбирать нужные сервисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных