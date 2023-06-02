Робота-помощника с портала госуслуг добавят на региональные ведомственные сайты

Цифрового ассистента портала госуслуг робота Макса будут тиражировать. До конца года функционал чат-бота доработают, и он будет доступен для интеграции в региональные государственные информационные системы (ГИС). Такими планами поделился директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин на сессии конференции ЦИПР-2023, проходящей в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.