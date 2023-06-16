Продажи российского софта в рознице выросли в 6 раз

Российские ОС устанавливаются в основном на ноутбуки и ПК без предустановленной операционки при продаже, уточнил представитель «М.Видео-Эльдорадо». Какие бренды продаются в этой категории, он не уточнил. Но, по оценке источника «Ведомостей» на одной из онлайн-площадок, сейчас на российском рынке доля таких ноутбуков составляет 25–30%. Исторически их ввозили все бренды и в рознице это позволяло снизить цену товара на несколько десятков долларов, обращает внимание Вильянов. В 2014–2015 гг. Windows устанавливалась примерно на 90% компьютеров, привозимых в Россию, а сейчас доля колеблется в диапазоне 70–80%, допускает он.