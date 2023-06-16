Продажи российского софта в рознице выросли в 6 раз

Продажи российского софта в рознице выросли в 6 разЧаще всего пользователи покупали отечественные антивирусы
За первые пять месяцев 2023 г. продажи российского софта в потребительском сегменте оказались в 2,5–6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. В лидерах продаж оказались операционные системы «Ред ОС» и Uncom OS, пакет офисных приложений «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web.
С начала 2023 г. в России ежемесячно продается по 15 000–20 000 лицензий на российский софт различных категорий, тогда как отдельно антивирусов ежемесячно продается по 100 000 штук, говорит источник в одном из крупных разработчиков. Схожую оценку продаж называет аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. По его подсчетам, с начала года в рознице было продано около 1 млн лицензий на отечественный софт.
Растущий спрос на отечественное ПО наблюдался на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков, говорит представитель Ozon. На маркетплейсе представлены как «классика» от лидеров рынка, таких как Kaspersky, Dr.Web, так и продукты от относительно новых российских поставщиков, например «Р7-офис», «Ред ОС» и др. С прошлого года в розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» стали доступны операционная система «Ред ОС», а также пакет офисных приложений «Р7-офис», а в мае этого года появилась операционка Uncom OS, рассказал представитель ритейлера. В основном спрос в этом году формировался за счет антивирусов и продуктов для автоматизации предприятий, добавил представитель Wildberries.
Российские ОС устанавливаются в основном на ноутбуки и ПК без предустановленной операционки при продаже, уточнил представитель «М.Видео-Эльдорадо». Какие бренды продаются в этой категории, он не уточнил. Но, по оценке источника «Ведомостей» на одной из онлайн-площадок, сейчас на российском рынке доля таких ноутбуков составляет 25–30%. Исторически их ввозили все бренды и в рознице это позволяло снизить цену товара на несколько десятков долларов, обращает внимание Вильянов. В 2014–2015 гг. Windows устанавливалась примерно на 90% компьютеров, привозимых в Россию, а сейчас доля колеблется в диапазоне 70–80%, допускает он.
За первые пять месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на отечественные решения на «Авито» вырос на 73%. Сейчас на антивирус Kaspersky приходится 69% от общего объема спроса в категории антивирусов. В офисном софте растет интерес к «Р7-офис», среди ОС – на Astra Linux, сказал представитель «Авито».
Представитель разработчика «Р7-офис» рассказал, что в 2023 г. продажи на лицензии выросли в 8 раз. Доля скачиваний дистрибутива ОС с сайта составляет 30%, остальное – это покупки в офлайн-рознице, добавил он. Количество установок решений «МойОфис» для частных пользователей в первой половине 2023 г. увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., сообщил гендиректор компании Павел Калякин. В данный момент продукты для домашнего пользования скачали более 20 млн раз, сказал он.
В январе – мае 2023 г. действительно был кратный рост продаж год к году, в том числе и в рознице, сообщил замгендиректора «Ред софт» (создатель «Ред ОС») Рустам Рустамов. Он связывает это не только с возросшим спросом на отечественный софт, но и увеличением числа площадок розничной торговли. Кроме того, компания развивает технологическое сотрудничество с китайскими брендами и продукция разработчика совместима с компьютерной техникой ушедших из РФ известных иностранных брендов, добавил Рустамов.
У Dr.Web рост продаж в заявленный период держится в среднем на уровне 15–20%, указала руководитель отдела по работе с партнерами компании Светлана Теодорович. В январе – мае 2023 г. продажи продуктов «Лаборатории Касперского» для домашних пользователей в России увеличились на 10% год к году, сообщил руководитель управления потребительского рынка компании в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский. В 2023 г., по данным представителя «F+ tech | Марвел», Kaspersky занял 95,9% российского потребительского рынка в штуках и 96,4% в деньгах, при том что в 2022 г. доля разработчика была чуть выше 70% по обоим параметрам.
Рост продаж отечественного софта вызван эффектом низкой базы, поскольку разработчики не так давно начали розничные продажи, объясняет представитель «F+ tech | Марвел». «Ред ОС» – это одна из основных отечественных ОС на Linux, которая по качеству не отличается от остальных, но проявляет заметную маркетинговую активность, рассуждает Вильянов. Не исключено, что компания заключила соглашение с ритейлерами на установку ОС «по умолчанию» или мотивировала продавцов на реализацию этого продукта, добавляет он. Востребованность «Р7-офиса» связана с отсутствием в продаже офисного пакета Microsoft, считает эксперт.
Особых проблем с совместимостью компьютеров и ноутбуков с базовой конфигурацией с российскими ОС нет, продолжает Вильянов. Проблемы начинаются при попытках расширения конфигурации, например с подключением новой модели принтера или веб-камеры, говорит он. Это связано с тем, что их производители редко заботятся о наличии драйверов под Linux, а разработчики ОС не могут писать драйверы для всего, что есть на рынке, предупреждает эксперт.
2022 год был ознакомительным для пользователей, они присматривались к продукции, но пользователи будут обращать внимание на проверенные решения, которые будут стабильно работать, добавил Пиккат-Ордынский. Главными точками роста рынка будут офисные пакеты и инструменты для резервного копирования, прогнозирует Вильянов. Кроме того, сейчас массово заканчиваются лицензии на зарубежные продукты, продлить которые трудно, и это также станет стимулом для рынка, резюмировал он.