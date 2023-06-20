Абонентам спутникового ТВ МТС отключают вещание российских каналов

Абонентам спутникового ТВ МТС отключают вещание российских каналовПроблемы возникли из-за трансляции через иностранные спутники
Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. В частности, с середины весны не работают каналы группы ВГТРК, больше месяца не работает НТВ, а вещание «Первого канала» работает с «зависанием». На это пожаловался «Ведомостям» пользователь спутникового ТВ от МТС. Оператор горячей линии МТС подтвердил корреспонденту «Ведомостей», что трансляция каналов группы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура») с 17 марта 2023 г. прекратилась.
О пропаже российских телеканалов на тарелке МТС с апреля пишут пользователи в соцсетях. По данным эксперта Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексея Рабина, на сегодняшний день сбои в работе приложения МТС «Спутниковое ТВ» зарегистрированы в 54 регионах страны.