Абонентам спутникового ТВ МТС отключают вещание российских каналов

Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. В частности, с середины весны не работают каналы группы ВГТРК, больше месяца не работает НТВ, а вещание «Первого канала» работает с «зависанием». На это пожаловался «Ведомостям» пользователь спутникового ТВ от МТС. Оператор горячей линии МТС подтвердил корреспонденту «Ведомостей», что трансляция каналов группы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура») с 17 марта 2023 г. прекратилась.