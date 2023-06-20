Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Абонентам спутникового ТВ МТС отключают вещание российских каналов

Проблемы возникли из-за трансляции через иностранные спутники
Анна Устинова Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. В частности, с середины весны не работают каналы группы ВГТРК, больше месяца не работает НТВ, а вещание «Первого канала» работает с «зависанием». На это пожаловался «Ведомостям» пользователь спутникового ТВ от МТС. Оператор горячей линии МТС подтвердил корреспонденту «Ведомостей», что трансляция каналов группы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура») с 17 марта 2023 г. прекратилась.

О пропаже российских телеканалов на тарелке МТС с апреля пишут пользователи в соцсетях. По данным эксперта Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексея Рабина, на сегодняшний день сбои в работе приложения МТС «Спутниковое ТВ» зарегистрированы в 54 регионах страны.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных