В App Store появился браузер «Луна»В браузере можно пользоваться финансовыми услугами банков
В App Store появился браузер «Луна». Из истории версий следует, что первая версия была загружена в магазин три месяца назад. Актуальная версия 3.1.2 была обновлена 2 июня. Разработчиком «Луны» в App Store указана компания Innovative Development LLC, в политике конфиденциальности – компания ООО «Инновационная разработка».
Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», это зарегистрированное в марте 2022 г. ООО на 99% принадлежит компании «Мультибонус», владельцем которой является «Почта банк». «Ведомости» направили запрос в «Почта банк».
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