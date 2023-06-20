В App Store появился браузер «Луна». Из истории версий следует, что первая версия была загружена в магазин три месяца назад. Актуальная версия 3.1.2 была обновлена 2 июня. Разработчиком «Луны» в App Store указана компания Innovative Development LLC, в политике конфиденциальности – компания ООО «Инновационная разработка».