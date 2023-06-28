На замену Telegram для чиновников потратят еще почти 1 млрд рублей

Минцифры ищет исполнителя для масштабирования автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы. На эти цели в ближайший год (с 1 октября 2023 г. по 20 сентября 2024 г.) планируется направить 907,4 млн руб. Открытый конкурс на оказание услуг по развитию системы размещен на портале госзакупок 23 июня. Ключевая идея, как следует из техзадания, заключается в том, чтобы создать для чиновников единое решение взамен иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.