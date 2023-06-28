На замену Telegram для чиновников потратят еще почти 1 млрд рублей

На замену Telegram для чиновников потратят еще почти 1 млрд рублейВероятным исполнителем может быть выбрана VK
Минцифры ищет исполнителя для масштабирования автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы. На эти цели в ближайший год (с 1 октября 2023 г. по 20 сентября 2024 г.) планируется направить 907,4 млн руб. Открытый конкурс на оказание услуг по развитию системы размещен на портале госзакупок 23 июня. Ключевая идея, как следует из техзадания, заключается в том, чтобы создать для чиновников единое решение взамен иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.
АРМ ГС включает защищенный мессенджер, разработанный VK и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Система создана на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 г. В соответствии с требованиями новой закупки исполнитель должен будет обеспечить необходимый уровень криптографической защиты информации при передаче сведений между пользователями, а также масштабировать решения в другие ведомства. Какое количество ведомств и пользователей совокупно смогут перейти на АРМ ГС, в документах не указано.