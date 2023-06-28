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На замену Telegram для чиновников потратят еще почти 1 млрд рублей

Вероятным исполнителем может быть выбрана VK
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры ищет исполнителя для масштабирования автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы. На эти цели в ближайший год (с 1 октября 2023 г. по 20 сентября 2024 г.) планируется направить 907,4 млн руб. Открытый конкурс на оказание услуг по развитию системы размещен на портале госзакупок 23 июня. Ключевая идея, как следует из техзадания, заключается в том, чтобы создать для чиновников единое решение взамен иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.

АРМ ГС включает защищенный мессенджер, разработанный VK и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Система создана на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 г. В соответствии с требованиями новой закупки исполнитель должен будет обеспечить необходимый уровень криптографической защиты информации при передаче сведений между пользователями, а также масштабировать решения в другие ведомства. Какое количество ведомств и пользователей совокупно смогут перейти на АРМ ГС, в документах не указано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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