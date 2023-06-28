В России появится первое контрактное производство отечественных марок смартфонов

В России появится первое контрактное производство отечественных марок смартфоновРазработчик и производитель GS Group планирует инвестировать в новый завод 3,5 млрд рублей
GS Group планирует запустить первый в России ODM-завод (Original Design Manufacturer), который будет разрабатывать и собирать смартфоны отечественных торговых марок под заказ, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Представитель холдинга подтвердил эту информацию, уточнив, что также там планируется собирать ноутбуки и планшеты.
Серийное ODM-производство на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области должно запуститься до конца 2023 г., уточнил представитель GS Group. Холдинг планирует инвестировать около 3,5 млрд руб. в R&D, создание образцов, лицензионное ПО, а также в дооснащение имеющихся мощностей. По его словам, GS Group рассчитывает выпускать по 30 000 устройств ежемесячно.
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