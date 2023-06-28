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В России появится первое контрактное производство отечественных марок смартфонов

Разработчик и производитель GS Group планирует инвестировать в новый завод 3,5 млрд рублей
Анна Устинова
GS Group

GS Group планирует запустить первый в России ODM-завод (Original Design Manufacturer), который будет разрабатывать и собирать смартфоны отечественных торговых марок под заказ, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Представитель холдинга подтвердил эту информацию, уточнив, что также там планируется собирать ноутбуки и планшеты.

Серийное ODM-производство на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области должно запуститься до конца 2023 г., уточнил представитель GS Group. Холдинг планирует инвестировать около 3,5 млрд руб. в R&D, создание образцов, лицензионное ПО, а также в дооснащение имеющихся мощностей. По его словам, GS Group рассчитывает выпускать по 30 000 устройств ежемесячно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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