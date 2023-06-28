Минцифры предлагает создать центры оценки совместимости российских IT-решений

Минцифры предлагает создать центры оценки совместимости российских IT-решенийОни понадобятся для включения разработок в реестр отечественного ПО
Минцифры обсуждает создание в России независимых центров тестирования совместимости российского софта с отечественным оборудованием и операционными системами, заявил на сессии конференции «Ведомостей» «Российская микроэлектроника» заместитель министра Максим Паршин. По его словам, ведомство «планирует инициировать или, скажем так, стимулировать» создание таких центров.
Пока обсуждается, будет ли эта система использовать только бюджетное финансирование или же ее будут финансировать совместно с заказчиками софта, отметил Паршин. Также прорабатывается механизм функционирования этих центров, порядок отзыва их лицензий при каких-либо нарушениях в их работе и т. п.
Такие центры определенно нужны, отмечает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Пользователю нужен работоспособный ПК в целом, а не только работающая операционная система или то или иное решение», – пояснил он в комментарии «Ведомостям». Минцифры обсуждает новые требования к отечественному софту для включения его в реестр и одно из этих требований – как раз совместимость с платформами и оборудованием, добавил Смирнов. «Если такое требование возникает, должен быть объективный механизм проверки», – отметил он.
По словам Смирнова, «Базальт СПО» как разработчик платформы со своей стороны проводит такую работу по тестированию совместимости прикладных решений со своей платформой, но эти заключения не имеют сейчас государственного статуса.
Если заключение по совместимости того или иного софта будет иметь государственный статус, то логично, если такая экспертиза будет проводиться за бюджетное финансирование, продолжил Смирнов. По его словам, такие компетенции сейчас есть у отраслевых объединений – Ассоциации документальной электросвязи, НИИ «Восход», а также у Центра компетенций по импортозамещению ИКТ.
Такие центры сейчас нужны потенциальным пользователям российского софта среди промышленных групп, заявил присутствовавший на сессии директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норильского никеля» Алексей Мартынцев. «Мы поддерживаем данную инициативу. На мой взгляд, в настоящий момент не хватает некой системности. С одной стороны, огромный плюс, что многие сейчас ринулись разрабатывать программные продукты, оборудование. Но с другой стороны, пока это все происходит без контроля государства. И если получится это систематизировать и с помощью этого повысить качество, то, конечно же, мы за», – отметил Мартынцев.
О том, что проблема совместимости программных продуктов остро стоит перед разработчиками, также рассказали вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов и замгендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов. Но даже если проблема совместимости софта решается, то возникает проблема запуска прикладных программ на той или иной архитектуре микропроцессоров, отметил Халитов.
В середине июня «Ведомости» сообщили, что Минцифры подготовило проект постановления, по которому разработчики должны будут обеспечить совместимость своего софта минимум с двумя отечественными операционными системами (ОС), для того чтобы продукт мог претендовать на включение в реестр российского ПО. Требования будут распространяться как на новое ПО, так и на уже включенное в реестр, сообщал «Ведомостям» представитель Минцифры. По его словам, требования будут вводиться поэтапно для разных классов ПО и для уже включенного в реестр ПО будет предоставлен переходный период для его доработки под новые требования.