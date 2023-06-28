Минцифры предлагает создать центры оценки совместимости российских IT-решений

В середине июня «Ведомости» сообщили, что Минцифры подготовило проект постановления, по которому разработчики должны будут обеспечить совместимость своего софта минимум с двумя отечественными операционными системами (ОС), для того чтобы продукт мог претендовать на включение в реестр российского ПО. Требования будут распространяться как на новое ПО, так и на уже включенное в реестр, сообщал «Ведомостям» представитель Минцифры. По его словам, требования будут вводиться поэтапно для разных классов ПО и для уже включенного в реестр ПО будет предоставлен переходный период для его доработки под новые требования.