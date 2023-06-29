Российская таможня откажется от оборудования американской Cisco к 2025 году

«В замене Cisco на российское оборудование компании «Элтекс» (новосибирская компания, производит свою линейку маршрутизаторов, которые являются главной альтернативой американскому железу в телекомотрасли. – «Ведомости») на текущий момент ФТС России продвинулась примерно на 60%. Это плановая замена, есть конкретные решения, мы их внедряем уже с 2020 г. Полную замену телекомоборудования Cisco на «Элтекс» мы проведем к 2025 г.», – сообщил Терещенко «Ведомостям».