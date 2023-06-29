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Российская таможня откажется от оборудования американской Cisco к 2025 году

Сейчас отечественная аппаратура составляет уже около 60% техники ФТС
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) собирается полностью импортозаместить американское телекомоборудование Cisco к 2025 г., сообщил заместитель руководителя ведомства Денис Терещенко в кулуарах конференции «Ведомостей» «Российская микроэлектроника» 23 июня. Он уточнил, что сейчас доля отечественного оборудования на сети ведомства составляет примерно 60%.

«В замене Cisco на российское оборудование компании «Элтекс» (новосибирская компания, производит свою линейку маршрутизаторов, которые являются главной альтернативой американскому железу в телекомотрасли. – «Ведомости») на текущий момент ФТС России продвинулась примерно на 60%. Это плановая замена, есть конкретные решения, мы их внедряем уже с 2020 г. Полную замену телекомоборудования Cisco на «Элтекс» мы проведем к 2025 г.», – сообщил Терещенко «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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