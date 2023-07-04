Минцифры и Минфин обсудят налоговые ставки для IT-отрасли

Минцифры обсуждает с Минфином бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний. Совещание по этому вопросу ведомства проведут до конца июля. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в Минцифры и подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации. По словам последнего, обсуждается как бессрочный характер льгот, так и их продление до 2030 г.