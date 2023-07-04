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Минцифры и Минфин обсудят налоговые ставки для IT-отрасли

До конца июля ведомства должны определиться со сроками действия льгот
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры обсуждает с Минфином бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний. Совещание по этому вопросу ведомства проведут до конца июля. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в Минцифры и подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации. По словам последнего, обсуждается как бессрочный характер льгот, так и их продление до 2030 г.

Представитель Минфина отказался комментировать вопрос об обсуждении налоговой льготы для IT-компаний. В Минцифры не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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