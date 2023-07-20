Андрей Заренин временно поработает за задержанного замминистра цифрового развития Максима Паршина

Заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин будет частично исполнять обязанности задержанного по подозрению в получении взятки замминистра Максима Паршина. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в профильной ассоциации и подтвердил собеседник в IT-компании. В частности, Заренин будет отвечать за взаимодействие министерства с крупными IT-ассоциациями, сказал один из них. Речь об АПКИТ, «Руссофте», АРПП «Отечественный софт» и др.