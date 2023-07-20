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Андрей Заренин временно поработает за задержанного замминистра цифрового развития Максима Паршина

Он получит в Минцифры только часть полномочий подозреваемого в коррупции чиновника
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Заренин координирует в Минцифры департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию / Пресс-служба Совета Федерации

Заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин будет частично исполнять обязанности задержанного по подозрению в получении взятки замминистра Максима Паршина. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в профильной ассоциации и подтвердил собеседник в IT-компании. В частности, Заренин будет отвечать за взаимодействие министерства с крупными IT-ассоциациями, сказал один из них. Речь об АПКИТ, «Руссофте», АРПП «Отечественный софт» и др.

По словам источника в IT-компании, необходимость быстро найти замену Паршину связана прежде всего с тем, что затормозилось исполнение данных им поручений, а также подписание протоколов заседаний Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры, который отвечает за пополнение реестра российского ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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