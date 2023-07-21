Wildberries вышла на рынок умных телевизоров

Wildberries вышла на рынок умных телевизоровДля продвижения марки маркетплейс предустановил на ТВ «Марусю» и RuStore от VK
Wildberries запустила производство умных телевизоров под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов будет варьироваться от 7500 до 40 000 руб., уточнил он. Объем планируемых к выпуску телевизоров, а также сумму инвестиций в проект представитель Wildberries не раскрыл.
О том, что Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники, «Ведомости» писали в конце марта. Помимо телевизоров компания продает холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, а также планирует продавать носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны.
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