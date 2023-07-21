Wildberries вышла на рынок умных телевизоров

Wildberries запустила производство умных телевизоров под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов будет варьироваться от 7500 до 40 000 руб., уточнил он. Объем планируемых к выпуску телевизоров, а также сумму инвестиций в проект представитель Wildberries не раскрыл.