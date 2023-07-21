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Wildberries вышла на рынок умных телевизоров

Для продвижения марки маркетплейс предустановил на ТВ «Марусю» и RuStore от VK
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Wildberries запустила производство умных телевизоров под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов будет варьироваться от 7500 до 40 000 руб., уточнил он. Объем планируемых к выпуску телевизоров, а также сумму инвестиций в проект представитель Wildberries не раскрыл.

О том, что Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники, «Ведомости» писали в конце марта. Помимо телевизоров компания продает холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, а также планирует продавать носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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