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В России могут разрешить свободную беспилотную аэрофотосъемку на высотах до 150 м

Росреестр также предложил не засекречивать снятые дронами не секретные территории
Анастасия Курашева
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Правительство России может упростить проведение аэрофотосъемки с борта беспилотника. Дроны массой до 30 кг и летающие на высоте не более 150 м от земной или водной поверхности смогут производить съемку без разрешения на полет от Генштаба ВС, штабов военных округов и территориальных органов ФСБ и не проходить процедуру контрольного просмотра, говорится в проекте постановления правительства. Документ разработан Росреестром (соисполнителем назван Минтранс) и опубликован на портале нормативных правовых актов.

В проекте предлагается, чтобы полеты без согласования можно было проводить только за пределами диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, а также воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований и проч. Полученные при выполнении съемки данные больше не подлежат засекречиванию и прохождению процедуры контрольного просмотра со стороны силовых ведомств, в случае если не являются государственной тайной, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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