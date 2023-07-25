В России могут разрешить свободную беспилотную аэрофотосъемку на высотах до 150 м

В России могут разрешить свободную беспилотную аэрофотосъемку на высотах до 150 мРосреестр также предложил не засекречивать снятые дронами не секретные территории
Правительство России может упростить проведение аэрофотосъемки с борта беспилотника. Дроны массой до 30 кг и летающие на высоте не более 150 м от земной или водной поверхности смогут производить съемку без разрешения на полет от Генштаба ВС, штабов военных округов и территориальных органов ФСБ и не проходить процедуру контрольного просмотра, говорится в проекте постановления правительства. Документ разработан Росреестром (соисполнителем назван Минтранс) и опубликован на портале нормативных правовых актов.
В проекте предлагается, чтобы полеты без согласования можно было проводить только за пределами диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, а также воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований и проч. Полученные при выполнении съемки данные больше не подлежат засекречиванию и прохождению процедуры контрольного просмотра со стороны силовых ведомств, в случае если не являются государственной тайной, говорится в документе.