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После ухода Badoo и Tinder самым скачиваемым дейтинговым сервисом в России стала Mamba

Число скачиваний приложений для знакомств практически не сократилось
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Mamba лидирует в мобильном сегменте дейтинговых онлайн-сервисов в июле 2023 г. по скачиваниям – 77 600 в неделю, или 27,5% от общего количества. Это следует из данных аналитической платформы Sensor Tower, специализирующейся на сборе и анализе данных о мобильных приложениях. На втором месте оказался сервис «ДругВокруг» (23,9%), за ним идут Tabor (22,2%), «Мята» (9,8%) и Pure (7,1%). Эти данные не определяют, скачал приложение новый пользователь или же установка была совершена повторно.

После начала СВО на Украине популярные американские дейтинговые сервисы прекратили работать в России, благодаря чему отечественные компании значительно нарастили свою долю на рынке. В феврале 2022 г. почти 45% скачиваний из AppStore и Google Play приходилось на ушедшие из страны Badoo и Tinder, следует из данных Sensor Tower. В феврале прошлого года у Badoo было 103 000 инсталляций в неделю, или 29,7% от общего числа, у Tinder – 52 000, или 15%. На Mamba приходилось13,6% скачиваний, на «ДругВокруг» – 13,3%, на «Мяту» – 11,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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