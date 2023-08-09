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ФГУП Роскомнадзора потратит 160 млн рублей на защиту инфраструктуры после кибератаки

Конкурс выиграла IT-компания «Сбера» BIZone
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в июле провело конкурс стоимостью 161 млн руб. на покупку услуг по обеспечению информационной безопасности (ИБ) своей инфраструктуры. На участие в закупке поступила единственная заявка от входящей в периметр «Сбера» IT-компании BIZone, которую и признали победителем, следует из материалов госзакупки. Теперь компания обязуется оказывать ИБ-услуги ФГУП до конца 2024 г., следует из проекта договора.

ГРЧЦ – ФГУП, выполняющее технические мероприятия, необходимые для реализации контрольно-надзорных функций головного Роскомнадзора. В частности, центр осуществляет контроль за использованием радиочастот и каналов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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