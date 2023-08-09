ФГУП Роскомнадзора потратит 160 млн рублей на защиту инфраструктуры после кибератаки

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в июле провело конкурс стоимостью 161 млн руб. на покупку услуг по обеспечению информационной безопасности (ИБ) своей инфраструктуры. На участие в закупке поступила единственная заявка от входящей в периметр «Сбера» IT-компании BIZone, которую и признали победителем, следует из материалов госзакупки. Теперь компания обязуется оказывать ИБ-услуги ФГУП до конца 2024 г., следует из проекта договора.