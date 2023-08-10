«VK Знакомства» пока не стали заменой ушедшему Tinder

Сервис «VK Знакомства» появился в ноябре 2021 г. на базе платформы VK Mini Apps, и по данным на второй квартал текущего года, его средняя месячная аудитория достигла 2,4 млн пользователей, уточнил представитель холдинга. Запущенное в июне 2023 г. на Android и в июле 2023 г. на iOS приложение «VK Знакомства» поддерживает все функции уже существующего одноименного сервиса, подчеркнул он. «Зарегистрироваться и войти в него (в приложение. — "Ведомости") можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса: история мэтчей и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением "VK Знакомства". При этом пользователи "VK Знакомств" не встретят своих друзей из "В Контакте" и пользователей из черного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения», — указал собеседник. Причем доступны и другие способы входа в приложение, без привязки к аккаунту «В контакте», добавил он.