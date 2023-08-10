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«VK Знакомства» пока не стали заменой ушедшему Tinder

Количество скачиваний российского дейтингового приложения на старте оказалось в 7–10 раз ниже
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Новое российское дейтинговое приложение «VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогло полноценно заменить ушедший из России 30 июня американский Tinder. Из магазина приложений Google Play с момента запуска – 29 июня 2023 г. – пользователи загрузили «VK Знакомства» около 15 000 раз, из App Store (появилось в магазине 25 июля) – 10 500 раз. Это следует из статистики аналитической платформы Sensor Tower (сбор и анализ данных о мобильных приложениях) на 6 августа 2023 г.

Сервис «VK Знакомства» появился в ноябре 2021 г. на базе платформы VK Mini Apps, и по данным на второй квартал текущего года, его средняя месячная аудитория достигла 2,4 млн пользователей, уточнил представитель холдинга. Запущенное в июне 2023 г. на Android и в июле 2023 г. на iOS приложение «VK Знакомства» поддерживает все функции  уже существующего одноименного сервиса, подчеркнул он. «Зарегистрироваться и войти в него (в приложение. — "Ведомости") можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса: история мэтчей и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением "VK Знакомства". При этом пользователи "VK Знакомств" не встретят своих друзей из "В Контакте" и пользователей из черного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения», — указал собеседник. Причем доступны и другие способы входа в приложение, без привязки к аккаунту «В контакте», добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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