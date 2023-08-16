Минцифры готово разрешить сотовым операторам повышать тарифы выше инфляции

Минцифры предложило разрешить операторам повышать тарифы на связь выше уровня инфляции «на заданную регулирующими органами власти величину». Такая инициатива содержится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., опубликованном 15 августа на сайте министерства. Если проект стратегии утвердят, рост тарифов к концу года может превысить инфляцию на 5–10 процентных пунктов, считают эксперты.