Минцифры готово разрешить сотовым операторам повышать тарифы выше инфляции

Минцифры готово разрешить сотовым операторам повышать тарифы выше инфляцииВ расчет их расходов предлагается закладывать инвестиции в развитие сетей
Минцифры предложило разрешить операторам повышать тарифы на связь выше уровня инфляции «на заданную регулирующими органами власти величину». Такая инициатива содержится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., опубликованном 15 августа на сайте министерства. Если проект стратегии утвердят, рост тарифов к концу года может превысить инфляцию на 5–10 процентных пунктов, считают эксперты.
Увеличение доходов от оказания услуг связи позволит операторам инвестировать часть прибыли в капитальные затраты на модернизацию и развитие сетей, говорится в проекте стратегии. Но индексацию тарифов выше инфляции оператору нужно будет обосновать. Допустимый размер индексации будет определяться в зависимости от целей, обозначенных оператором.