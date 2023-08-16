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Минцифры готово разрешить сотовым операторам повышать тарифы выше инфляции

В расчет их расходов предлагается закладывать инвестиции в развитие сетей
Екатерина Кинякина Анна Устинова
Увеличение доходов от оказания услуг связи позволит операторам инвестировать часть прибыли в капитальные затраты на модернизацию и развитие сетей / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры предложило разрешить операторам повышать тарифы на связь выше уровня инфляции «на заданную регулирующими органами власти величину». Такая инициатива содержится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., опубликованном 15 августа на сайте министерства. Если проект стратегии утвердят, рост тарифов к концу года может превысить инфляцию на 5–10 процентных пунктов, считают эксперты.

Увеличение доходов от оказания услуг связи позволит операторам инвестировать часть прибыли в капитальные затраты на модернизацию и развитие сетей, говорится в проекте стратегии. Но индексацию тарифов выше инфляции оператору нужно будет обосновать. Допустимый размер индексации будет определяться в зависимости от целей, обозначенных оператором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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