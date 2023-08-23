Наем сотрудников в правительство поручат искусственному интеллекту

Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он начнется 1 сентября 2023 г., следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минцифры 21 августа на портале нормативных правовых актов. Для этого будет использоваться платформа «Государственные кадры», созданная на базе «Гостеха». На первом этапе к эксперименту подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации («Ведомости» направили запросы в министерства).