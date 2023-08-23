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Наем сотрудников в правительство поручат искусственному интеллекту

Минцифры создает рекрутинговую платформу с технологией ИИ
Анна Устинова
Платформа позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он начнется 1 сентября 2023 г., следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минцифры 21 августа на портале нормативных правовых актов. Для этого будет использоваться платформа «Государственные кадры», созданная на базе «Гостеха». На первом этапе к эксперименту подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации («Ведомости» направили запросы в министерства).

Платформа позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции, следует из документа. Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 г. Целью эксперимента названа «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий», – указано в пояснительной записке к документу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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