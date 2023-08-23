Наем сотрудников в правительство поручат искусственному интеллекту

Наем сотрудников в правительство поручат искусственному интеллектуМинцифры создает рекрутинговую платформу с технологией ИИ
Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он начнется 1 сентября 2023 г., следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минцифры 21 августа на портале нормативных правовых актов. Для этого будет использоваться платформа «Государственные кадры», созданная на базе «Гостеха». На первом этапе к эксперименту подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации («Ведомости» направили запросы в министерства).
Платформа позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции, следует из документа. Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 г. Целью эксперимента названа «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий», – указано в пояснительной записке к документу.