В США уличили Huawei в обходе американских санкций с помощью «секретной сети»

Отмечается, что Huawei решила заняться организацией собственного производства микросхем в конце 2022 г. Это подтверждается информацией из СМИ – например, 24 декабря 2022 г. сообщалось, что Huawei оформила патент на технологию фотолитографии в сверхжестком ультрафиолете (EUV), которая позволит в будущем делать чипы по технологии 7 нм и меньше. Власти Китая активно помогают национальным производителям чипов, разработав в конце 2022 г. крупнейший за пять лет пакет поддержки этой индустрии на сумму 1 трлн юаней ($143 млрд).