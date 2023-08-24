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В США уличили Huawei в обходе американских санкций с помощью «секретной сети»

В КНР складывается кластер полупроводниковой промышленности, не зависящий от США
Владимир Кулагин Елена Бочарова
Huawei решила заняться организацией собственного производства микросхем / АР

Китайский техногигант Huawei Technologies занимается созданием «секретной сети» по производству чипов, разбросанной по всей территории Китая, и это позволяет ему обходить действующие американские ограничения. Об этом сообщило 23 августа агентство Bloomberg со ссылкой на информацию американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), в которую входят представители Intel, TSMC, Nvidia и других компаний.

Отмечается, что Huawei решила заняться организацией собственного производства микросхем в конце 2022 г. Это подтверждается информацией из СМИ – например, 24 декабря 2022 г. сообщалось, что Huawei оформила патент на технологию фотолитографии в сверхжестком ультрафиолете (EUV), которая позволит в будущем делать чипы по технологии 7 нм и меньше. Власти Китая активно помогают национальным производителям чипов, разработав в конце 2022 г. крупнейший за пять лет пакет поддержки этой индустрии на сумму 1 трлн юаней ($143 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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