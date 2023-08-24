Индия стала четвертой страной, посадившей на Луну свой аппарат

Индия стала четвертой страной, посадившей на Луну свой аппаратПосадочный модуль станции «Чандраян-3» передал первое фото после посадки
Камера посадочного модуля «Викрам-2» индийской лунной автоматической станции (АМС) «Чандраян-3» («Лунный корабль» на хинди) сделала фото поверхности спутника Земли, подтвердив успешную мягкую посадку аппарата. Фото вечером 23 августа распространила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Четырьмя часами ранее того же дня, около 15.30 мск, ISRO была подтверждена мягкая посадка модуля «Викрам-2» с луноходом «Прагьян» на поверхности Луны. Таким образом, Индия стала четвертой после США, СССР и Китая страной мира, успешно совершившей мягкую посадку на поверхности Луны и первой – на ее Южном полюсе.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам