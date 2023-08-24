Индия стала четвертой страной, посадившей на Луну свой аппарат

Четырьмя часами ранее того же дня, около 15.30 мск, ISRO была подтверждена мягкая посадка модуля «Викрам-2» с луноходом «Прагьян» на поверхности Луны. Таким образом, Индия стала четвертой после США, СССР и Китая страной мира, успешно совершившей мягкую посадку на поверхности Луны и первой – на ее Южном полюсе.