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Индия стала четвертой страной, посадившей на Луну свой аппарат

Посадочный модуль станции «Чандраян-3» передал первое фото после посадки
Илья Лакстыгал
Посадочный модуль станции «Чандраян-3» / ISRO via AP

Камера посадочного модуля «Викрам-2» индийской лунной автоматической станции (АМС) «Чандраян-3» («Лунный корабль» на хинди) сделала фото поверхности спутника Земли, подтвердив успешную мягкую посадку аппарата. Фото вечером 23 августа распространила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Четырьмя часами ранее того же дня, около 15.30 мск, ISRO была подтверждена мягкая посадка модуля «Викрам-2» с луноходом «Прагьян» на поверхности Луны. Таким образом, Индия стала четвертой после США, СССР и Китая страной мира, успешно совершившей мягкую посадку на поверхности Луны и первой – на ее Южном полюсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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