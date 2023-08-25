Минцифры займется защитой спутникового ТВ-сигнала

Минцифры займется защитой спутникового ТВ-сигналаРешение вопроса потребует упрощения юридических процедур и перехода на отечественный софт
Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности. Возможные способы защиты вещания обсуждались на совещании, состоявшемся в ведомстве в конце июля. На нем присутствовали представители крупнейших операторов спутникового ТВ, а от министерства принимали участие замминистра Белла Черкесова и руководитель профильного департамента Екатерина Ларина. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в операторских компаниях.
Один из наиболее заметных случаев подмены спутникового сигнала произошел в начале марта 2023 г., когда в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) абонентам спутникового вещания показали ложные сообщения о тревоге, писали «Ведомости». Как поясняли тогда источники издания, это стало возможно из-за того, что при помощи более мощного сигнала, который шел предположительно с территории Украины, сигналы телеканалов, шедшие со спутника абонентам спутникового вещания, были заменены на сторонний видеоряд.