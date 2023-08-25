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Минцифры займется защитой спутникового ТВ-сигнала

Решение вопроса потребует упрощения юридических процедур и перехода на отечественный софт
Ведомости
Проблема подмен спутникового сигнала для операторов существенная, потому что она постоянно заставляет операторов совершать определенные технические изменения в настройках своего оборудования / Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности. Возможные способы защиты вещания обсуждались на совещании, состоявшемся в ведомстве в конце июля. На нем присутствовали представители крупнейших операторов спутникового ТВ, а от министерства принимали участие замминистра Белла Черкесова и руководитель профильного департамента Екатерина Ларина. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в операторских компаниях.

Один из наиболее заметных случаев подмены спутникового сигнала произошел в начале марта 2023 г., когда в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) абонентам спутникового вещания показали ложные сообщения о тревоге, писали «Ведомости». Как поясняли тогда источники издания, это стало возможно из-за того, что при помощи более мощного сигнала, который шел предположительно с территории Украины, сигналы телеканалов, шедшие со спутника абонентам спутникового вещания, были заменены на сторонний видеоряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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