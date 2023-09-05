МВД проводит крупнейшую закупку систем хранения данных

МВД проводит крупнейшую закупку систем хранения данныхЗа последние два года ведомство уже приобрело такого оборудования на 3,5 млрд рублей
Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) закупает системы хранения данных (СХД) для Федерального центра обработки данных (ФЦОД) на 1,6 млрд руб. За эти деньги МВД планирует приобрести две единицы оборудования. Информация о проведении закупки в формате электронного аукциона опубликована на портале госзакупок 31 августа. Это крупнейшая закупка такого оборудования за последние два года.
Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении финансирования для МВД на строительство ФЦОДа. В 2021–2024 гг. на эти цели должно быть выделено 7 млрд руб. Его строительство должно завершиться в 2024 г. Создание этого ФЦОДа было предусмотрено в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».