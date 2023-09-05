МВД проводит крупнейшую закупку систем хранения данных

Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении финансирования для МВД на строительство ФЦОДа. В 2021–2024 гг. на эти цели должно быть выделено 7 млрд руб. Его строительство должно завершиться в 2024 г. Создание этого ФЦОДа было предусмотрено в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».