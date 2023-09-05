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МВД проводит крупнейшую закупку систем хранения данных

За последние два года ведомство уже приобрело такого оборудования на 3,5 млрд рублей
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) закупает системы хранения данных (СХД) для Федерального центра обработки данных (ФЦОД) на 1,6 млрд руб. За эти деньги МВД планирует приобрести две единицы оборудования. Информация о проведении закупки в формате электронного аукциона опубликована на портале госзакупок 31 августа. Это крупнейшая закупка такого оборудования за последние два года.

Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении финансирования для МВД на строительство ФЦОДа. В 2021–2024 гг. на эти цели должно быть выделено 7 млрд руб. Его строительство должно завершиться в 2024 г. Создание этого ФЦОДа было предусмотрено в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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