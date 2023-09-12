Региональные центры разработки дронов появятся в Петербурге, Томске и Самаре

В России к 2030 г. должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих». В качестве опорного центра выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, запущенный в марте 2023 г. Всего в стране должно быть создано 48 центров, 12 из которых будут крупными. На эти цели в федеральном проекте заложено 67,2 млрд руб., из которых 51,2 млрд госфинансирования, писали «Ведомости» в августе.