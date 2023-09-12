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Региональные центры разработки дронов появятся в Петербурге, Томске и Самаре

В 2024 году на их создание выделят 5 млрд рублей
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд руб. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в компаниях – разработчиках и производителях дронов, знакомых с планами по созданию сети НПЦ.

В России к 2030 г. должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих». В качестве опорного центра выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, запущенный в марте 2023 г. Всего в стране должно быть создано 48 центров, 12 из которых будут крупными. На эти цели в федеральном проекте заложено 67,2 млрд руб., из которых 51,2 млрд госфинансирования, писали «Ведомости» в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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