Региональные центры разработки дронов появятся в Петербурге, Томске и Самаре

Региональные центры разработки дронов появятся в Петербурге, Томске и СамареВ 2024 году на их создание выделят 5 млрд рублей
На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд руб. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в компаниях – разработчиках и производителях дронов, знакомых с планами по созданию сети НПЦ.
В России к 2030 г. должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих». В качестве опорного центра выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, запущенный в марте 2023 г. Всего в стране должно быть создано 48 центров, 12 из которых будут крупными. На эти цели в федеральном проекте заложено 67,2 млрд руб., из которых 51,2 млрд госфинансирования, писали «Ведомости» в августе.