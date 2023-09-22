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Компания Леонида Реймана выпустит антишпионский смартфон

Монтаж гаджета начался на заводе в Саранске
Марина Тюняева (Бочкарёва) Мария Арялина
Пресс-служба НТЦ

Саранский завод «Рутек», принадлежащий структурам экс-министра связи России Леонида Реймана, начал производство антишпионского защищенного смартфона «Р-фон» на операционной системе «Роса Мобайл». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель разработчика НТЦ «ИТ Роса», владельцем которого также является бывший чиновник. Представитель «Рутека» подтвердил «Ведомостям» информацию.

НТЦ «ИТ Роса» анонсировал выпуск первого смартфона на своей ОС еще летом. О планах представить первый смартфон на «Роса Мобайле» осенью 2023 г. РБК рассказал гендиректор компании Олег Карпицкий. В августе 2023 г. Forbes сообщал, что устройство будет производиться в Гонконге: издание обнаружило запись в реестре ЕЭК, разрешающую ввоз продукции на территорию ЕАЭС. Компания декларировала смартфон под торговой маркой Ruteq в нескольких моделях, произведенный компанией Bopel Mobile Technology Co Limited из Гонконга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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