Компания Леонида Реймана выпустит антишпионский смартфон

НТЦ «ИТ Роса» анонсировал выпуск первого смартфона на своей ОС еще летом. О планах представить первый смартфон на «Роса Мобайле» осенью 2023 г. РБК рассказал гендиректор компании Олег Карпицкий. В августе 2023 г. Forbes сообщал, что устройство будет производиться в Гонконге: издание обнаружило запись в реестре ЕЭК, разрешающую ввоз продукции на территорию ЕАЭС. Компания декларировала смартфон под торговой маркой Ruteq в нескольких моделях, произведенный компанией Bopel Mobile Technology Co Limited из Гонконга.