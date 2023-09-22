Компания Леонида Реймана выпустит антишпионский смартфон

Компания Леонида Реймана выпустит антишпионский смартфонМонтаж гаджета начался на заводе в Саранске
Саранский завод «Рутек», принадлежащий структурам экс-министра связи России Леонида Реймана, начал производство антишпионского защищенного смартфона «Р-фон» на операционной системе «Роса Мобайл». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель разработчика НТЦ «ИТ Роса», владельцем которого также является бывший чиновник. Представитель «Рутека» подтвердил «Ведомостям» информацию.
НТЦ «ИТ Роса» анонсировал выпуск первого смартфона на своей ОС еще летом. О планах представить первый смартфон на «Роса Мобайле» осенью 2023 г. РБК рассказал гендиректор компании Олег Карпицкий. В августе 2023 г. Forbes сообщал, что устройство будет производиться в Гонконге: издание обнаружило запись в реестре ЕЭК, разрешающую ввоз продукции на территорию ЕАЭС. Компания декларировала смартфон под торговой маркой Ruteq в нескольких моделях, произведенный компанией Bopel Mobile Technology Co Limited из Гонконга.