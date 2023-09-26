Бюджетные расходы на базовые станции сотовой связи перераспределят «КНС групп»

Государство выделит дополнительные средства «КНС групп» на создание отечественных базовых станций (БС) сотовой связи. В 2024 г. «КНС групп» получит на 3 млрд руб. больше, чем планировалось в законе о федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. При этом госкорпорация «Ростех» получит на 3,5 млрд руб. меньше. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., имеющейся в распоряжении «Ведомостей».