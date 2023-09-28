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Для страхования киберрисков может быть создан отдельный фонд

Он может стать частью новой нацпрограммы «Экономика данных»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

В России в 2025 г. может быть создан единый страховой фонд киберрисков с целью реализации механизмов возмещения потерь при киберинцидентах. Такое предложение обсуждалось в начале сентября на площадке АНО «Цифровая экономика», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с итогами заседания. Обсуждение идеи подтвердил и собеседник в одной из крупных компаний по кибербезопасности.

По словам одного из собеседников, на совещании в АНО участники рынка формировали предложения по основным направлениям нового нацпроекта «Экономика данных», который должен быть запущен в 2025 г. Основные параметры и целевые показатели нацпроекта должны быть утверждены до 1 июня 2024 г. правительством, соответствующее поручение президент Владимир Путин дал 4 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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