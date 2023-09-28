Для страхования киберрисков может быть создан отдельный фонд

Для страхования киберрисков может быть создан отдельный фондОн может стать частью новой нацпрограммы «Экономика данных»
В России в 2025 г. может быть создан единый страховой фонд киберрисков с целью реализации механизмов возмещения потерь при киберинцидентах. Такое предложение обсуждалось в начале сентября на площадке АНО «Цифровая экономика», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с итогами заседания. Обсуждение идеи подтвердил и собеседник в одной из крупных компаний по кибербезопасности.
По словам одного из собеседников, на совещании в АНО участники рынка формировали предложения по основным направлениям нового нацпроекта «Экономика данных», который должен быть запущен в 2025 г. Основные параметры и целевые показатели нацпроекта должны быть утверждены до 1 июня 2024 г. правительством, соответствующее поручение президент Владимир Путин дал 4 сентября.
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