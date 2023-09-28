Для страхования киберрисков может быть создан отдельный фонд

В России в 2025 г. может быть создан единый страховой фонд киберрисков с целью реализации механизмов возмещения потерь при киберинцидентах. Такое предложение обсуждалось в начале сентября на площадке АНО «Цифровая экономика», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с итогами заседания. Обсуждение идеи подтвердил и собеседник в одной из крупных компаний по кибербезопасности.