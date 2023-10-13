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«Мегафон» заключил форвардный контракт с «Булатом» на базовые станции 2G и 4G

Оператор может поставить это оборудование в отдаленные регионы, считают эксперты
Анна Устинова Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

«Мегафон» договорился с компанией «Булат» о поставке 5000 базовых станций (БС) для сетей связи стандартов 2G и 4G в 2024–2026 гг. О заключении контракта представители сторон объявили в ходе демодня индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 12 октября. Сумма контракта не раскрывается.

Точную стоимость нового контракта «Мегафона» сложно оценить, но она точно будет выше, чем у трех основных мировых вендоров телекомоборудования – китайской Huawei и европейских Ericsson и Nokia, предполагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. До 2023 г. одна БС 2G/3G/4G стоила примерно $80 000–100 000, говорит источник «Ведомостей» в телекомоператоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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