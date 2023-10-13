«Мегафон» заключил форвардный контракт с «Булатом» на базовые станции 2G и 4G

Точную стоимость нового контракта «Мегафона» сложно оценить, но она точно будет выше, чем у трех основных мировых вендоров телекомоборудования – китайской Huawei и европейских Ericsson и Nokia, предполагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. До 2023 г. одна БС 2G/3G/4G стоила примерно $80 000–100 000, говорит источник «Ведомостей» в телекомоператоре.