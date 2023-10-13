«Мегафон» заключил форвардный контракт с «Булатом» на базовые станции 2G и 4G

«Мегафон» заключил форвардный контракт с «Булатом» на базовые станции 2G и 4GОператор может поставить это оборудование в отдаленные регионы, считают эксперты
«Мегафон» договорился с компанией «Булат» о поставке 5000 базовых станций (БС) для сетей связи стандартов 2G и 4G в 2024–2026 гг. О заключении контракта представители сторон объявили в ходе демодня индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 12 октября. Сумма контракта не раскрывается.
Точную стоимость нового контракта «Мегафона» сложно оценить, но она точно будет выше, чем у трех основных мировых вендоров телекомоборудования – китайской Huawei и европейских Ericsson и Nokia, предполагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. До 2023 г. одна БС 2G/3G/4G стоила примерно $80 000–100 000, говорит источник «Ведомостей» в телекомоператоре.
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