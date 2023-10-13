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«Ростелеком» закупит 800 000 российских роутеров у «Электры»

Поставщик в перспективе может занять долю рынка в десятки процентов
Анна Устинова Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Ростелеком» заказал разработку WiFi-роутеров у компании «Электра». Сумма контракта – 2,7 млрд руб. Об этом представители сторон объявили в ходе демодня индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 12 октября. Первые поставки российских роутеров стандарта WiFi5 начнутся в ноябре 2023 г., а в мае 2024 г. должны стартовать поставки техники следующего поколения WiFi6. Массовое внедрение технологий должно начаться в конце 2024 г.

Контракт предполагает производство WiFi-оборудования технологий FTTB и GPON. FTTB (Fiber to the Building) – это волоконно-оптический кабель, идущий до здания, и устройство, принимающее в здании сигнал, а GPON – сеть, которая доходит непосредственно до абонента. Стоимость проекта по разработке и внедрению 350 000 FTTB CPE-роутеров составляет 1,1 млрд руб., а 450 000 GPON ONT-роутеров – 1,6 млрд руб., следует из презентации вендора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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