«Ростелеком» закупит 800 000 российских роутеров у «Электры»

Ростелеком» заказал разработку WiFi-роутеров у компании «Электра». Сумма контракта – 2,7 млрд руб. Об этом представители сторон объявили в ходе демодня индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 12 октября. Первые поставки российских роутеров стандарта WiFi5 начнутся в ноябре 2023 г., а в мае 2024 г. должны стартовать поставки техники следующего поколения WiFi6. Массовое внедрение технологий должно начаться в конце 2024 г.