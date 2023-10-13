«Ростелеком» закупит 800 000 российских роутеров у «Электры»Поставщик в перспективе может занять долю рынка в десятки процентов
Ростелеком» заказал разработку WiFi-роутеров у компании «Электра». Сумма контракта – 2,7 млрд руб. Об этом представители сторон объявили в ходе демодня индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 12 октября. Первые поставки российских роутеров стандарта WiFi5 начнутся в ноябре 2023 г., а в мае 2024 г. должны стартовать поставки техники следующего поколения WiFi6. Массовое внедрение технологий должно начаться в конце 2024 г.
Контракт предполагает производство WiFi-оборудования технологий FTTB и GPON. FTTB (Fiber to the Building) – это волоконно-оптический кабель, идущий до здания, и устройство, принимающее в здании сигнал, а GPON – сеть, которая доходит непосредственно до абонента. Стоимость проекта по разработке и внедрению 350 000 FTTB CPE-роутеров составляет 1,1 млрд руб., а 450 000 GPON ONT-роутеров – 1,6 млрд руб., следует из презентации вендора.