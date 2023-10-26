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У китайской Lenovo в России хотят отобрать бренд

Гонконгская компания хочет перерегистрировать на себя эту товарную марку
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Гонконгская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) намерена добиться отмены правовой охраны бренда китайского производителя компьютерной техники Lenovo в России, следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Суд по интеллектуальным правам (СИП) пока запретил Роспатенту до завершения спора с Lenovo (Beijing) Limited совершать действия с заявкой SIDL на регистрацию собственного товарного знака, указано в определении СИПа о принятии предварительных обеспечительных мер, опубликованном в КАД 18 октября. Товарный знак, регистрируемый компанией из Гонконга, напоминает логотип Lenovo, который представляет собой черную надпись на белом фоне.

Китайская Lenovo известна как производитель компьютерной техники – ноутбуков, планшетов и телефонов. Весной 2022 г. продажи ноутбуков Lenovo в России стали недоступны. Но в декабре 2022 г. продажи лэптопов возобновились в фирменном интернет-магазине Lenovo, писали «Известия». Впрочем, по данным дистрибуторов, сейчас поставки техники бренда идут только по параллельному импорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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