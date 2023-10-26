У китайской Lenovo в России хотят отобрать бренд

Гонконгская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) намерена добиться отмены правовой охраны бренда китайского производителя компьютерной техники Lenovo в России, следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Суд по интеллектуальным правам (СИП) пока запретил Роспатенту до завершения спора с Lenovo (Beijing) Limited совершать действия с заявкой SIDL на регистрацию собственного товарного знака, указано в определении СИПа о принятии предварительных обеспечительных мер, опубликованном в КАД 18 октября. Товарный знак, регистрируемый компанией из Гонконга, напоминает логотип Lenovo, который представляет собой черную надпись на белом фоне.