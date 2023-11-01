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Мобильная связь «Миранда-медиа» стала доступна в ЛНР

Второй мобильный оператор в регионе начнет работу с 1 ноября
Анна Устинова
«Миранда-медиа»

«Наш первый тариф для жителей ЛНР – «Старт Луганск» – можно подключить в шаговой доступности от дома или работы. Для вашего удобства точки продаж теперь есть в торговых центрах, магазинах и киосках. Всего их 40: 39 – в Луганске и 1 – в Краснодоне», – говорится в Telegram-канале «Миранда-медиа».

Крымский оператор «Миранда-медиа» (19,99% – у «Ростелекома») начал работу в 2014 г. Он предоставляет широкополосный доступ (ШПД) в интернет, а с 2024 г. запустит мобильную сеть, говорится на официальном сайте компании. С мая 2023 г. «Миранда-медиа» начала официально работать в ДНР, писали «Ведомости». Компания позиционировалась как альтернативный оператор, который вышел в регион, для того чтобы исключить монополию в Донбассе и снизить тарифы на услуги ШПД, объяснял представитель Минцифры России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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