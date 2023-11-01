Мобильная связь «Миранда-медиа» стала доступна в ЛНР

Мобильная связь «Миранда-медиа» стала доступна в ЛНРВторой мобильный оператор в регионе начнет работу с 1 ноября
«Наш первый тариф для жителей ЛНР – «Старт Луганск» – можно подключить в шаговой доступности от дома или работы. Для вашего удобства точки продаж теперь есть в торговых центрах, магазинах и киосках. Всего их 40: 39 – в Луганске и 1 – в Краснодоне», – говорится в Telegram-канале «Миранда-медиа».
Крымский оператор «Миранда-медиа» (19,99% – у «Ростелекома») начал работу в 2014 г. Он предоставляет широкополосный доступ (ШПД) в интернет, а с 2024 г. запустит мобильную сеть, говорится на официальном сайте компании. С мая 2023 г. «Миранда-медиа» начала официально работать в ДНР, писали «Ведомости». Компания позиционировалась как альтернативный оператор, который вышел в регион, для того чтобы исключить монополию в Донбассе и снизить тарифы на услуги ШПД, объяснял представитель Минцифры России.