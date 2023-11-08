На ОС «Аврора» появится первое платежное приложение

На ОС «Аврора» появится первое платежное приложениеНехватку стандартных приложений считали тормозом для развития операционки
Для российской операционной системы «Аврора» будет создано первое платежное приложение – «СБПэй». Сервис разрабатывают Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй») и Открытая мобильная платформа (ОМП, «дочка» «Ростелекома» и разработчик «Авроры»). Прототип приложения компании представят на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 8 ноября, рассказали представители обеих компаний. Представитель ОМП уточнил, что полноценное решение для клиентов появится вместе с выходом версии «Авроры» 5.0 в декабре.
Сейчас версия «СБПэй» для ОС «Аврора» работает в тестовом режиме, добавил представитель НСПК. На форуме через приложение можно будет провести транзакции по QR-коду и по NFC, все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд, пояснил он.