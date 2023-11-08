На ОС «Аврора» появится первое платежное приложение

Сейчас версия «СБПэй» для ОС «Аврора» работает в тестовом режиме, добавил представитель НСПК. На форуме через приложение можно будет провести транзакции по QR-коду и по NFC, все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд, пояснил он.