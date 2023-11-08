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На ОС «Аврора» появится первое платежное приложение

Нехватку стандартных приложений считали тормозом для развития операционки
Мария Арялина Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Для российской операционной системы «Аврора» будет создано первое платежное приложение – «СБПэй». Сервис разрабатывают Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй») и Открытая мобильная платформа (ОМП, «дочка» «Ростелекома» и разработчик «Авроры»). Прототип приложения компании представят на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 8 ноября, рассказали представители обеих компаний. Представитель ОМП уточнил, что полноценное решение для клиентов появится вместе с выходом версии «Авроры» 5.0 в декабре.

Сейчас версия «СБПэй» для ОС «Аврора» работает в тестовом режиме, добавил представитель НСПК. На форуме через приложение можно будет провести транзакции по QR-коду и по NFC, все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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