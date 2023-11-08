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Tele2 сможет использовать бренд как минимум до конца 2024 года

Разрешение на это выдал шведский правообладатель «Теле2 Свериэ АБ»
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» (Tele2 Sverige AB, «дочка» Tele2 AB) разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 по 31 декабря 2024 г. Уведомление об этом размещено в базе Роспатента («Ведомости» ознакомились с бюллетенем). Разрешение по договорам сублицензии на использование товарного знака Tele2 также распространяется на ООО «Т2 мобайл» и ООО «Пилар».

Представитель российского мобильного оператора Tele2 подтвердил получение разрешения. «Мы подтверждаем, что компании ООО «Т2 РТК холдинг» и ООО «Т2 мобайл» имеют право на использование шведского товарного знака Tele2 в указанные сроки. Предоставление права использования товарного знака через заключение лицензионных и сублицензионных договоров согласовано с правообладателем», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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