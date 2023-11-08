Tele2 сможет использовать бренд как минимум до конца 2024 года

Tele2 сможет использовать бренд как минимум до конца 2024 годаРазрешение на это выдал шведский правообладатель «Теле2 Свериэ АБ»
Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» (Tele2 Sverige AB, «дочка» Tele2 AB) разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 по 31 декабря 2024 г. Уведомление об этом размещено в базе Роспатента («Ведомости» ознакомились с бюллетенем). Разрешение по договорам сублицензии на использование товарного знака Tele2 также распространяется на ООО «Т2 мобайл» и ООО «Пилар».
Представитель российского мобильного оператора Tele2 подтвердил получение разрешения. «Мы подтверждаем, что компании ООО «Т2 РТК холдинг» и ООО «Т2 мобайл» имеют право на использование шведского товарного знака Tele2 в указанные сроки. Предоставление права использования товарного знака через заключение лицензионных и сублицензионных договоров согласовано с правообладателем», – заявил он.