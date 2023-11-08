Tele2 сможет использовать бренд как минимум до конца 2024 года

Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» (Tele2 Sverige AB, «дочка» Tele2 AB) разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 по 31 декабря 2024 г. Уведомление об этом размещено в базе Роспатента («Ведомости» ознакомились с бюллетенем). Разрешение по договорам сублицензии на использование товарного знака Tele2 также распространяется на ООО «Т2 мобайл» и ООО «Пилар».