Сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy заблокировали в России

AWS и GoDaddy были и остаются крупнейшими глобальными игроками рынка, но в России их статус несколько иной, продолжает Цаплин. Вряд ли кто-то из основной массы российского бизнеса продолжает пользоваться услугами иностранных «хостеров» – риски были очевидны еще полгода назад, говорит он. Согласно принятым поправкам к закону «О связи», о которых «Ведомости» сообщали 24 июля 2023 г., Роскомнадзор (РКН) наделялся обязанностью ведения нового реестра хостинг-провайдеров. А сами компании обязаны теперь устанавливать СОРМ для того, чтобы иметь технические возможности для обеспечения требований о защите информации и установки технических средств противодействия угрозам.