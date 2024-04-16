Сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy заблокировали в России

Сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy заблокировали в РоссииБольшая часть желающих уже перешли на мощности российских облачных провайдеров, говорят эксперты
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Информация опубликована на сайте ведомства.
Указано, что в отношении провайдеров приняты такие «меры понуждения», как полное ограничение доступа к информационному ресурсу, запрет на поисковую выдачу, а также «информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети «Интернет» на территории РФ, законодательства РФ».
В связи с этим под угрозой могут оказаться сайты пользователей РФ на иностранных серверах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Ведомости» направили запрос в РКН.
Регулятор ведет себя в логике текущего законодательства, обращает внимание генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Услуги хостинга в стране могут предоставлять только компании, числящиеся в реестре хостинг-провайдеров. Ни один иностранный игрок даже не пытался попасть в этот список, и, соответственно, формально оказался вне закона, объясняет он.
AWS и GoDaddy были и остаются крупнейшими глобальными игроками рынка, но в России их статус несколько иной, продолжает Цаплин. Вряд ли кто-то из основной массы российского бизнеса продолжает пользоваться услугами иностранных «хостеров» – риски были очевидны еще полгода назад, говорит он. Согласно принятым поправкам к закону «О связи», о которых «Ведомости» сообщали 24 июля 2023 г., Роскомнадзор (РКН) наделялся обязанностью ведения нового реестра хостинг-провайдеров. А сами компании обязаны теперь устанавливать СОРМ для того, чтобы иметь технические возможности для обеспечения требований о защите информации и установки технических средств противодействия угрозам.
Если на сервисах AWS и GoDaddy располагаются сайты или домены, используемые пользователями из РФ, то эти ресурсы находятся в зоне риска, говорит источник в одном из облачных провайдеров. Блокировка сервисов приведет к недоступности сайтов и доменов, потребуется перенастройка сайтов на ресурсы других хостинг-провайдеров или замена DNS-серверов для доменов, перечисляет он. Работы могут занять около суток.
По оценкам Selectel, большая часть желающих уже мигрировали на мощности российских облачных провайдеров еще в 2022-2023 гг. Блокировка AWS и GoDaddy только будет стимулировать на переход к локальным хостинг-провайдерам, говорит представитель Selectel.
В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.