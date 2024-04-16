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Сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy заблокировали в России

Большая часть желающих уже перешли на мощности российских облачных провайдеров, говорят эксперты
Анна Устинова
Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Информация опубликована на сайте ведомства.

Указано, что в отношении провайдеров приняты такие «меры понуждения», как полное ограничение доступа к информационному ресурсу, запрет на поисковую выдачу, а также «информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети «Интернет» на территории РФ, законодательства РФ».

В связи с этим под угрозой могут оказаться сайты пользователей РФ на иностранных серверах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ведомости» направили запрос в РКН.

Регулятор ведет себя в логике текущего законодательства, обращает внимание генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Услуги хостинга в стране могут предоставлять только компании, числящиеся в реестре хостинг-провайдеров. Ни один иностранный игрок даже не пытался попасть в этот список, и, соответственно, формально оказался вне закона, объясняет он.

AWS и GoDaddy были и остаются крупнейшими глобальными игроками рынка, но в России их статус несколько иной, продолжает Цаплин. Вряд ли кто-то из основной массы российского бизнеса продолжает пользоваться услугами иностранных «хостеров» – риски были очевидны еще полгода назад, говорит он. Согласно принятым поправкам к закону «О связи», о которых «Ведомости» сообщали 24 июля 2023 г., Роскомнадзор (РКН) наделялся обязанностью ведения нового реестра хостинг-провайдеров. А сами компании обязаны теперь устанавливать СОРМ для того, чтобы иметь технические возможности для обеспечения требований о защите информации и установки технических средств противодействия угрозам.

Если на сервисах AWS и GoDaddy располагаются сайты или домены, используемые пользователями из РФ, то эти ресурсы находятся в зоне риска, говорит источник в одном из облачных провайдеров. Блокировка сервисов приведет к недоступности сайтов и доменов, потребуется перенастройка сайтов на ресурсы других хостинг-провайдеров или замена DNS-серверов для доменов, перечисляет он. Работы могут занять около суток.

По оценкам Selectel, большая часть желающих уже мигрировали на мощности российских облачных провайдеров еще в 2022-2023 гг. Блокировка AWS и GoDaddy только будет стимулировать на переход к локальным хостинг-провайдерам, говорит представитель Selectel.

В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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