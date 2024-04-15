Депутат Немкин: пользовали VPN-сервисов могут быть втянуты в преступные схемы
Пользователи VPN-сервисов рискуют быть втянутыми в преступные схемы, включая DDoS-атаки на государственные ресурсы. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, передает «РИА Новости».
«Сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы», – рассказал он.
Немкин отметил: пользователю будет сложно понять, что он стал участником преступной схемы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность, что тот или иной VPN-сервис не будет содержать какого-то дополнительного функционала.
Ранее ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор писал, что с 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Немкин уточнял, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам. Блокировка всех VPN в России с 1 марта не планируется, отмечал он.