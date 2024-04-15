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Депутат Немкин: пользовали VPN-сервисов могут быть втянуты в преступные схемы

Ведомости

Пользователи VPN-сервисов рискуют быть втянутыми в преступные схемы, включая DDoS-атаки на государственные ресурсы. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, передает «РИА Новости».

«Сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы», – рассказал он.

Немкин отметил: пользователю будет сложно понять, что он стал участником преступной схемы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность, что тот или иной VPN-сервис не будет содержать какого-то дополнительного функционала.

Ранее ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор писал, что с 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Немкин уточнял, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам. Блокировка всех VPN в России с 1 марта не планируется, отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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