Депутат Немкин: пользовали VPN-сервисов могут быть втянуты в преступные схемы

Ранее ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор писал, что с 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Немкин уточнял, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам. Блокировка всех VPN в России с 1 марта не планируется, отмечал он.