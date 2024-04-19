/ Карьера

На софт для управления обучением за год потратили 4,5 млрд рублей

Образовательные платформы для персонала оказались востребованы в крупных организациях
Мария Арялина
Анна Устинова
LMS-системы внедряются в крупных компаниях, где необходимо обучать большое количество сотрудников одновременно/ Freepik

Российский рынок ПО для систем управления обучением (LMS-систем) для обучения сотрудников в 2023 г. вырос на 15% и составил 4,49 млрд руб., говорится в исследовании компании Nexign-разработчика LMS-системы Neon HRM и агентства MegaResearch (есть в распоряжении «Ведомостей»). Такой софт позволяет централизованно создавать и распространять обучающий контент в корпорациях через онлайн-курсы, видео и прочие материалы, а также отслеживать прогресс сотрудников. Аналитики анализировали LMS-системы в сфере ритейла, финансов, телекома, авиаперевозок, а также в нефтегазовой и металлургической отраслях.

LMS-платформы наиболее востребованы среди крупных организаций, где работает более 5000 сотрудников. Согласно исследованию, автоматизированное корпоративное обучение используют только половина участников рынка, при этом 87% из них приходится на Москву. По данным аналитиков, сейчас системы управления обучением активнее всего используются компаниями из финансовой, образовательной, телекоммуникационной, авиационной, нефтедобывающей отраслей, а также среди промышленных производств и торговых компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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