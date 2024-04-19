На софт для управления обучением за год потратили 4,5 млрд рублей

Российский рынок ПО для систем управления обучением (LMS-систем) для обучения сотрудников в 2023 г. вырос на 15% и составил 4,49 млрд руб., говорится в исследовании компании Nexign-разработчика LMS-системы Neon HRM и агентства MegaResearch (есть в распоряжении «Ведомостей»). Такой софт позволяет централизованно создавать и распространять обучающий контент в корпорациях через онлайн-курсы, видео и прочие материалы, а также отслеживать прогресс сотрудников. Аналитики анализировали LMS-системы в сфере ритейла, финансов, телекома, авиаперевозок, а также в нефтегазовой и металлургической отраслях.