На софт для управления обучением за год потратили 4,5 млрд рублей

На софт для управления обучением за год потратили 4,5 млрд рублейОбразовательные платформы для персонала оказались востребованы в крупных организациях
Российский рынок ПО для систем управления обучением (LMS-систем) для обучения сотрудников в 2023 г. вырос на 15% и составил 4,49 млрд руб., говорится в исследовании компании Nexign-разработчика LMS-системы Neon HRM и агентства MegaResearch (есть в распоряжении «Ведомостей»). Такой софт позволяет централизованно создавать и распространять обучающий контент в корпорациях через онлайн-курсы, видео и прочие материалы, а также отслеживать прогресс сотрудников. Аналитики анализировали LMS-системы в сфере ритейла, финансов, телекома, авиаперевозок, а также в нефтегазовой и металлургической отраслях.
LMS-платформы наиболее востребованы среди крупных организаций, где работает более 5000 сотрудников. Согласно исследованию, автоматизированное корпоративное обучение используют только половина участников рынка, при этом 87% из них приходится на Москву. По данным аналитиков, сейчас системы управления обучением активнее всего используются компаниями из финансовой, образовательной, телекоммуникационной, авиационной, нефтедобывающей отраслей, а также среди промышленных производств и торговых компаний.