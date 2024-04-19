Российской электронике могут покрыть разницу в цене с китайской продукцией

Предполагается, что отечественный производитель будет предоставлять потребителю скидку на приобретение своей электроники. А разницу между стоимостью с иностранными аналогами будет возвращать производителю государство. Это позволит российской электронике приблизиться в цене к импортным товарам. Об этом механизме «Ведомостям» сообщил один из источников, знакомых с ходом обсуждения инициативы.