Российской электронике могут покрыть разницу в цене с китайской продукцией

Российской электронике могут покрыть разницу в цене с китайской продукциейВ Минпромторге обсуждают субсидирование IТ-компаний
В Минпромторге обсуждается вопрос выделения субсидий российским производителям электроники на возмещение разницы в стоимости отечественной и иностранной продукции. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников в компаниях на рынке электроники. Информацию подтвердил и представитель министерства.
Предполагается, что отечественный производитель будет предоставлять потребителю скидку на приобретение своей электроники. А разницу между стоимостью с иностранными аналогами будет возвращать производителю государство. Это позволит российской электронике приблизиться в цене к импортным товарам. Об этом механизме «Ведомостям» сообщил один из источников, знакомых с ходом обсуждения инициативы.
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